Pemkot Singkawang Ajak Warga Jadikan Kerja Bakti Kebiasaan, Bukan Sekadar Seremonial

Advertisement Sejumlah warga mengikuti kegiatan Kerja Bakti Serentak “Gerakan Merawat Pertiwi” dalam rangka Pekan Peduli Sampah Nasional 2026, Sabtu (14/11/2026) pagi di Jalan Yos Sudarso dan Jalan Hermansyah. (MC) .

PONTIANAK POST - Pemerintah Kota Singkawang mengajak masyarakat menjadikan kegiatan menjaga kebersihan lingkungan sebagai kebiasaan sehari-hari, bukan hanya dilakukan saat ada agenda kerja bakti.

Ajakan tersebut disampaikan Wali Kota Singkawang Tjhai Chui Mie saat mengikuti Kerja Bakti Serentak “Gerakan Merawat Pertiwi” dalam rangka Pekan Peduli Sampah Nasional 2026. di Jalan Yos Sudarso dan Jalan Hermansyah, Sabtu (14/11/2026).

Menurut Tjhai Chui Mie, kegiatan tersebut merupakan aksi nyata untuk menjaga kebersihan, kelestarian lingkungan, dan kenyamanan Kota Singkawang.

Namun, upaya merawat kota membutuhkan kepedulian bersama yang terus dilakukan, termasuk melalui langkah sederhana dalam kehidupan sehari-hari.

“Kota yang bersih, asri, dan nyaman adalah cerminan kepedulian kita bersama,” ujarnya.

Kebersihan Lingkungan Dimulai dari Kepedulian Bersama

Dalam kegiatan tersebut, Wali Kota bersama Wakil Wali Kota Muhammadin menyapa pedagang dan pembeli di kawasan pasar. Mereka mengajak masyarakat ikut menjaga kebersihan lingkungan tempat beraktivitas setiap hari.

Tjhai Chui Mie juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta yang telah terlibat dalam kerja bakti serentak tersebut.

Kegiatan ini melibatkan kepala organisasi perangkat daerah (OPD), ASN, camat, lurah, organisasi kemasyarakatan, serta pelajar dari berbagai sekolah di Singkawang.

Para peserta bergotong royong membersihkan bahu jalan dan trotoar di sepanjang dua ruas jalan utama tersebut.

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Gerakan Merawat Pertiwi dalam Pekan Peduli Sampah Nasional

Kerja bakti serentak tersebut digelar dalam rangka Pekan Peduli Sampah Nasional 2026.

Pemkot Singkawang berharap kegiatan ini dapat memperkuat semangat gotong royong sekaligus menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk menjaga lingkungan.

“Mari terus jaga kebersihan dan keindahan Singkawang dari langkah kecil kita,” ajak Tjhai Chui Mie.