Kapolda Kalbar Bantu Bangun Rumah Korban Kebakaran di Singkawang

Advertisement Pembangunan kembali rumah korban kebakaran ditandai dengan peletakan batu pertama oleh Kapolres Singkawang AKBP Dody Yudianto Arruan bersama Wakil Wali Kota Singkawang Muhammadin, Kamis (12/11/2026). (Humas Polri)

PONTIANAK POST – Kapolda Kalimantan Barat Irjen Pol Alberd Teddy Benhard Sianipar memberikan bantuan pembangunan rumah bagi Kartini, warga korban kebakaran di Jalan Mahad Usman, Kelurahan Setapuk Besar, Kecamatan Singkawang Utara.

Pembangunan rumah tersebut ditandai dengan peletakan batu pertama oleh Kapolres Singkawang AKBP Dody Yudianto Arruan bersama Wakil Wali Kota Singkawang Muhammadin, Kamis (12/11/2026).

Bantuan melalui Polres Singkawang itu diharapkan dapat meringankan beban Kartini dan keluarganya yang kehilangan tempat tinggal akibat musibah kebakaran.

Kapolres Singkawang mengatakan, bantuan tersebut merupakan bentuk kepedulian dan perhatian Kapolda Kalbar kepada masyarakat yang sedang mengalami musibah.

"Kehadiran Polri di tengah masyarakat tidak hanya diwujudkan melalui tugas menjaga keamanan dan ketertiban, tetapi juga melalui kepedulian sosial serta tindakan nyata membantu warga yang membutuhkan," ujarnya.

Semangat Polisi Bersama Masyarakat menjadi landasan untuk membangun kedekatan, menumbuhkan empati, dan menghadirkan manfaat bagi masyarakat.

Sementara itu, Wakil Wali Kota Singkawang Muhammadin menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Kapolda Kalbar beserta jajaran Polres Singkawang atas bantuan yang diberikan kepada warganya.

Ia menilai bantuan tersebut merupakan wujud solidaritas dan sinergi antarlembaga dalam membantu masyarakat yang menghadapi kesulitan. Muhammadin juga berharap proses pembangunan rumah dapat berjalan lancar hingga selesai.

"Melalui bantuan ini, Ibu Kartini bersama keluarga diharapkan dapat kembali memiliki tempat tinggal yang layak, aman, dan nyaman," katana.