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Singkawang

Tjhai Chui Mie Bagikan Pengalaman Singkawang Merawat Toleransi di KKTN Mimika

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Penulis: Uray Ronald

Wali Kota Singkawang Tjhai Chui Mie menjadi narasumber dalam Konferensi Kota Toleran Nasional (KKTN) ke-2 Tahun 2026 di Kabupaten Mimika, Papua Tengah. (MC)


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Wali Kota Singkawang Tjhai Chui Mie menjadi narasumber dalam Konferensi Kota Toleran Nasional (KKTN) ke-2 Tahun 2026 di Kabupaten Mimika, Papua Tengah. (MC)

 

PONTIANAK POST - Wali Kota Singkawang Tjhai Chui Mie membagikan pengalaman daerahnya dalam merawat keberagaman pada Konferensi Kota Toleran Nasional (KKTN) ke-2 di Kabupaten Mimika, Papua Tengah, 14–16 November 2026.

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Ia menjadi narasumber dalam Pleno 1 Sesi 2 di Mimika Sport Center (MSC), Minggu (15/11/2026). Sesi tersebut mengangkat tema “Kota Toleran sebagai Fondasi Demokrasi dan Pembangunan Inklusif”.

Dalam sesi itu, Tjhai Chui Mie berbagi panggung dengan Bupati Mimika Johannes Rettob, Kepala Pusat Kerukunan Umat Beragama (PKUB) Kementerian Agama Muhammad Adib Abdushomas, dan akademisi Papua Septinus Saa.

Konferensi yang digelar Pemerintah Kabupaten Mimika bersama Setara Institute tersebut mempertemukan pemangku kepentingan dari berbagai daerah di Indonesia.

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Mereka bertukar pengalaman dan praktik baik dalam mengelola keberagaman untuk memperkuat kehidupan masyarakat yang harmonis, inklusif, dan damai.

KKTN ke-2 mengusung tema “Merawat Harmoni dari Bagian Timur Indonesia: Membangun Masyarakat Toleran, Inklusif, dan Damai dalam Tata Kebinekaan”. 

Kegiatannya meliputi gala dinner di MSC, forum diskusi, dan sidang konferensi.

Tjhai Chui Mie berharap pertemuan tersebut tidak berhenti pada diskusi, tetapi menghasilkan komitmen nyata dan langkah kolaboratif yang berkelanjutan.

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Editor : Uray Ronald
Sumber : MC SINGKAWANG
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