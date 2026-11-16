Wali Kota Singkawang Tegur Kontraktor TPST Wonosari, Proyek Rp17,4 Miliar Molor

PONTIANAK POST – Wali Kota Singkawang Tjhai Chui Mie menegur kontraktor pelaksana proyek Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Wonosari senilai Rp17,4 miliar karena progres pengerjaan dinilai lamban. Ia meminta proyek tersebut segera dipercepat agar rampung sebelum akhir tahun.

Teguran itu disampaikan saat Tjhai Chui Mie meninjau langsung proyek tersebut, Jumat (13/11). Dalam peninjauan itu, ia melihat kondisi pekerjaan yang masih berupa konstruksi dasar dan tumpukan material bangunan.

Tjhai Chui Mie menilai progres di lapangan jauh dari harapan. Sementara itu, waktu pengerjaan hingga akhir Desember semakin terbatas. Ia memperkirakan waktu efektif kerja pada Desember hanya sekitar 15 hingga 20 hari.

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Ia juga menyoroti kontraktor yang mengajukan penawaran harga terendah untuk memenangkan tender, tetapi tidak didukung kesiapan modal dan kemampuan menyelesaikan pekerjaan.

"Saya meminta siapapun yang mau ikut tender dalam pekerjaan itu mengukur diri dan menghitung terlebih dahulu. Mampu bekerja tidak dengan waktu dan dana yang ada. Jangan hanya mampu menang tender, tetapi tidak mampu bekerja. Itu akan sangat merugikan masyarakat Singkawang dan pemerintah daerah," tegasnya.

Advertisement Menurut dia, keterlambatan pekerjaan fisik oleh pihak ketiga berdampak langsung terhadap rendahnya serapan anggaran pemerintah daerah. Kondisi tersebut, kata dia, kerap menimbulkan anggapan bahwa pemerintah tidak mampu menyerap anggaran, padahal perencanaan telah disusun secara matang.

Ia juga mempertanyakan ketegasan aturan dan sanksi bagi kontraktor pemenang tender yang lalai menjalankan tanggung jawabnya. Menurutnya, kelalaian tersebut berpotensi merugikan negara.

Tjhai Chui Mie meminta kontraktor segera mempercepat pekerjaan dengan menambah tenaga kerja dan peralatan agar proyek dapat diselesaikan pada Desember.