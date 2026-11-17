PONTIANAK POST - Polres Singkawang menggelar Operasi Zebra Kapuas 2026 selama 14 hari, mulai 16 hingga 29 November. Operasi ini bertujuan menekan pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas serta mengurangi risiko fatalitas korban.

Pelaksanaan operasi ditandai dengan Apel Gelar Pasukan di Lapangan Apel Polres Singkawang, Jalan Firdaus H. Rais II, Senin (16/11/2026). Apel dipimpin Kapolres Singkawang AKBP Dody Yudianto Arruan, S.I.K.

Dalam amanat Kapolda Kalimantan Barat yang dibacakan Kapolres, disampaikan bahwa ketertiban dan keselamatan berlalu lintas membutuhkan kesadaran seluruh pengguna jalan, bukan hanya tanggung jawab kepolisian.

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Data Operasi Zebra Kapuas 2025 mencatat 6.902 pelanggaran dan 37 kecelakaan lalu lintas. Peristiwa tersebut mengakibatkan tujuh orang meninggal dunia.

Operasi Zebra Kapuas 2026 mengusung tema “Polisi Bersama Masyarakat Ciptakan Lalu Lintas Tertib, Aman, Lancar, dan Berkeselamatan”. Pelaksanaannya mengedepankan pendekatan preemtif dan preventif melalui edukasi, sosialisasi, serta pendekatan persuasif dan humanis.

Advertisement Sejumlah pelanggaran berisiko tinggi menjadi perhatian, antara lain tidak menggunakan helm, melawan arus, melebihi batas kecepatan, menggunakan telepon genggam saat berkendara, serta pengendara di bawah umur.

Kapolres Singkawang mengingatkan personel agar mengutamakan edukasi dan keteladanan, meningkatkan kehadiran petugas di titik rawan kecelakaan dan kemacetan, serta menjalankan tugas secara profesional dan bertanggung jawab.

“Operasi tidak hanya diarahkan pada penindakan, tetapi juga untuk membangun budaya tertib berlalu lintas melalui pendekatan yang santun dan penuh kepedulian,” katanya.