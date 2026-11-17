PONTIANAK POST - Pemerintah Kota (Pemkot) Singkawang melalui Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos PPPA) menyalurkan bantuan permakanan tahap III kepada 115 Penerima Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), Senin (16/11/2026) di halaman Dinsos.

Penyaluran ini sekaligus menjadi yang terakhir di tahun 2026. Penerima bantuan terdiri dari 32 penyandang disabilitas terlantar, 30 anak terlantar, 51 lanjut usia terlantar, dan 2 gelandangan pengemis (gepeng).

Plt. Kepala Dinsos PPPA Singkawang, Agus Purnomo, mengatakan pemerintah berupaya semaksimal mungkin memberikan pelayanan kepada PPKS. Bantuan permakanan ini, menurutnya, menjadi bentuk nyata kepedulian dan komitmen Pemkot Singkawang dalam meningkatkan kesejahteraan warga yang membutuhkan perhatian dan dukungan.

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“Melalui program ini, pemerintah ingin hadir tidak hanya sebagai penyelenggara pemerintahan, tetapi juga sebagai pelindung, pengayom, dan sahabat bagi seluruh masyarakat,” kata Agus.

Ia berharap bantuan yang diserahkan dapat memberi manfaat nyata, meringankan beban kebutuhan sehari-hari, serta memberi semangat dan kebahagiaan bagi para penerima.

Advertisement Sementara itu, Kepala Bidang Rehabilitasi, Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinsos PPPA, Nadi Suryanadi, menjelaskan kegiatan ini merupakan rehabilitasi sosial dasar bagi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lansia terlantar, dan gepeng di luar panti sosial tahun anggaran 2026.

Setiap PPKS mendapat total 12 paket permakanan yang disalurkan dalam tiga tahap, masing-masing empat paket per tahap. Artinya, pada tahap III ini setiap penerima membawa pulang empat paket sekaligus.

Satu paket berisi beras 10 kilogram, gula pasir 1 kilogram, mi instan 10 bungkus, minyak goreng 1 liter, susu kental manis 2 kaleng, dan telur 1 kilogram.

Dengan empat paket, setiap penerima mendapat total: Beras 40 kilogram, Gula pasir 4 kilogram, Mi instan 40 bungkus, Minyak goreng 4 liter, Susu kental manis 8 kaleng, Telur 4 kilogram.

Nadi menyebut kegiatan ini bertujuan menangani permasalahan sosial di masyarakat sesuai amanat Undang-Undang Dasar 1945.