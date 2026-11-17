Tjhai Chui Mie Bicara Toleransi di Mimika, Berbagi Pengalaman Singkawang dalam KKTN ke-2
PONTIANAK POST - Wali Kota Singkawang, Tjhai Chui Mie, tampil sebagai narasumber dalam Konferensi Kota Toleran Nasional (KKTN) ke-2 yang digelar di Kabupaten Mimika, Papua Tengah. Ia membawa pengalaman Singkawang merawat keberagaman ke forum nasional yang berlangsung 14-16 November 2026.
Tjhai Chui Mie berbicara di Pleno 1 Sesi 2 di Mimika Sport Center (MSC), Minggu (15/11/2026). Sesi tersebut mengangkat tema “Kota Toleran sebagai Fondasi Demokrasi dan Pembangunan Inklusif”.
Ia berbagi panggung dengan Bupati Mimika Johannes Rettob, Kepala Pusat Kerukunan Umat Beragama (PKUB) Kementerian Agama Muhammad Adib Abdushomas, dan Akademisi Papua Septinus Saa.
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Konferensi yang digelar Kabupaten Mimika bersama Setara Institure ini mempertemukan berbagai pemangku kepentingan dari sejumlah daerah di Indonesia. Mereka bertukar praktik baik dalam mengelola keberagaman di daerah masing-masing, untuk memperkuat komitmen bersama membangun masyarakat yang harmonis, inklusif, dan damai.
Forum KKT mengusung tema “Merawat Harmoni dari Bagian Timur Indonesia: Membangun Masyarakat Toleran, Inklusif, dan Damai dalam Tata Kebinekaan”. Rangkaian kegiatannya meliputi gala dinner di MSC, forum diskusi, dan sidang konferensi.
Tjhai Chui Mie berharap pertemuan ini tidak berhenti pada diskusi. Menurutnya, forum harus melahirkan komitmen nyata dan langkah kolaboratif yang berkelanjutan.
“Semoga semangat merawat harmoni yang tumbuh dari Kabupaten Mimika dan Kota Singkawang ini dapat terus menginspirasi seluruh penjuru Nusantara untuk menjaga persatuan, menghadirkan rasa aman, dan mewujudkan pembangunan yang inklusif bagi seluruh masyarakat Indonesia,” ujarnya. (har)