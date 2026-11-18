Dinkes dan KB Kota Singkawang menggencarkan fogging guna mencegah penyebaran DBD. (MC)

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PONTIANAK POST - Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana (Dinkes dan KB) Kota Singkawang memperkuat pencegahan demam berdarah dengue (DBD) melalui pengasapan atau fogging, pembagian bubuk abate, dan pemberantasan sarang nyamuk (PSN). Langkah tersebut dilakukan setelah ditemukan kasus DBD di salah satu lingkungan sekolah swasta.

Kepala Dinkes dan KB Singkawang, Achmad Hardin, mengatakan fogging telah dilakukan beberapa waktu lalu untuk menekan populasi nyamuk Aedes aegypti sebagai vektor virus dengue. Kegiatan tersebut juga disertai aksi bersih-bersih lingkungan guna mengurangi potensi perkembangbiakan nyamuk.

Advertisement Menurutnya, pengasapan bukan satu-satunya langkah untuk mencegah penularan DBD. Pemberian bubuk abate juga dilakukan untuk membantu memutus siklus perkembangbiakan nyamuk, terutama di tempat penampungan air.

“Selain fogging, kami juga memberikan bubuk abate untuk membantu memutus mata rantai perkembangbiakan nyamuk Aedes aegypti, khususnya di tempat-tempat penampungan air,” kata Hardin, Selasa (17/11/2026).

Genangan Air Bersih Menjadi Tempat Perkembangbiakan Nyamuk

Hardin menjelaskan, masyarakat perlu memahami karakteristik nyamuk Aedes aegypti agar upaya pencegahan DBD berjalan efektif.

Menurut dia, nyamuk tersebut justru meletakkan telurnya di genangan air bersih, termasuk tempat penampungan air di lingkungan rumah.

“Nyamuk ini tidak mau meletakkan telurnya di genangan air kotor. Justru di tempat penampungan air bersih itulah nyamuk meletakkan telurnya, yang kemudian berkembang menjadi larva,” jelasnya.

Karena itu, masyarakat diminta tidak hanya mengandalkan pengasapan ketika ditemukan kasus DBD. Pemeriksaan tempat penampungan air dan pembersihan lingkungan perlu dilakukan secara rutin.

Dinkes Dorong Penerapan 3M

Dinkes dan KB Kota Singkawang mendorong masyarakat menerapkan gerakan 3M untuk mengurangi tempat perkembangbiakan nyamuk.

Gerakan tersebut meliputi menguras tempat penampungan air, menutup rapat tempat penyimpanan air, serta mendaur ulang atau memanfaatkan kembali barang bekas yang berpotensi menjadi sarang nyamuk.

“Yaitu menguras tempat penampungan air, menutup rapat tempat penyimpanan air, mendaur ulang atau memanfaatkan kembali barang bekas yang berpotensi menjadi sarang nyamuk,” ujarnya.

Hardin juga meminta lembaga pendidikan mengambil peran dalam pencegahan DBD. Sekolah diharapkan tidak hanya mengandalkan fogging, tetapi turut menyosialisasikan kebiasaan hidup bersih kepada seluruh warga sekolah.

Fogging Susulan Dijadwalkan Dua Pekan Mendatang

Sebagai bagian dari upaya pengendalian DBD, Dinkes dan KB Kota Singkawang menjadwalkan fogging susulan dua pekan mendatang.

Hardin menegaskan, pencegahan penyakit yang ditularkan nyamuk tersebut membutuhkan keterlibatan masyarakat secara berkelanjutan. Kebersihan lingkungan dan pemberantasan sarang nyamuk harus berjalan beriringan dengan tindakan pengasapan.

“Pencegahan DBD tidak cukup dengan pengasapan, tetapi harus disertai pemberantasan sarang nyamuk dan perilaku hidup bersih yang berkelanjutan,” katanya.

Kasus DBD Singkawang Capai 222 Kasus

Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana (Dinkes dan KB) Kota Singkawang mencatat 222 kasus demam berdarah dengue (DBD) sepanjang 2026 hingga minggu ke-44 kalender epidemiologi. Dari jumlah tersebut, dua penderita meninggal dunia.

Achmad Hardin, mengatakan jumlah kasus tahun ini masih lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Meski demikian, masyarakat diminta tetap waspada terhadap potensi penularan DBD akibat perubahan cuaca dan iklim.

Berdasarkan data seluruh puskesmas, kasus terbanyak tercatat di wilayah kerja Puskesmas Singkawang Selatan I sebanyak 54 kasus. Sementara itu, kasus paling sedikit ditemukan di wilayah kerja Puskesmas Singkawang Timur I sebanyak tiga kasus.