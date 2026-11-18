Direktur RSUD Abdul Aziz Singkawang, dr Alexander. (MC)

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PONTIANAK POST - Bangsal perawatan anak RSUD Abdul Aziz Singkawang, Kalimantan Barat, nyaris selalu penuh. Dari 31 tempat tidur yang tersedia, 15 di antaranya ditempati pasien demam berdarah dengue (DBD).

Kondisi tersebut mendorong manajemen rumah sakit mengupayakan pendanaan dari pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat untuk membangun ruang perawatan baru.

Advertisement Direktur RSUD Abdul Aziz Singkawang, dr Alexander, mengatakan tingginya keterisian bangsal anak terjadi setiap hari, bahkan sebelum kasus DBD mengalami peningkatan.

“Memang setiap hari boleh dikatakan penuh. Ada yang sembuh pulang, ada yang baru masuk. Jadi yang kosong memang jarang kosong,” kata Alexander, Senin (16/11/2026).

Menurut dia, tingginya kebutuhan ruang perawatan dipengaruhi status RSUD Abdul Aziz sebagai rumah sakit rujukan regional. Rumah sakit tersebut menerima pasien dari Kota Singkawang dan sejumlah kabupaten di sekitarnya.

“Kita sebagai rumah sakit pemerintah daerah wajib melayani penduduk Kota Singkawang dan sekitarnya,” ujarnya.

DBD dan Tiga Penyakit Mendominasi Bangsal Anak

Selain DBD, penyakit yang mendominasi perawatan pasien anak di RSUD Abdul Aziz Singkawang meliputi tifoid, bronkitis, dan diare.

Alexander mengatakan kasus DBD mengalami peningkatan dibandingkan sebelumnya seiring musim hujan. Namun, kondisi tersebut belum sampai menyebabkan pasien harus dirawat di lorong rumah sakit.

“Belum sampai pasien dirawat di lorong. Tapi kita akan antisipasi kalau memang terjadi lonjakan yang lebih tinggi lagi,” katanya.

Ia juga menyebut rumah sakit lain mengalami peningkatan jumlah pasien DBD.

RSUD Abdul Aziz Ajukan Dana untuk Ruang Rawat Baru

Untuk mengatasi keterbatasan kapasitas perawatan, manajemen RSUD Abdul Aziz Singkawang mengajukan pendanaan kepada Kementerian Kesehatan dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.

Alexander berharap pembangunan ruang perawatan baru dapat direalisasikan dalam beberapa tahun ke depan. Penambahan fasilitas tersebut diharapkan meningkatkan kemampuan rumah sakit dalam melayani pasien dari wilayah utara Kalimantan Barat.

Ia menekankan pembangunan membutuhkan dukungan berbagai pihak, mulai dari Pemerintah Kota Singkawang sebagai pemilik rumah sakit, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, hingga pemerintah pusat.

“Kami harap kita bisa sama-sama mewujudkan ruang perawatan yang lebih baik dan lebih mencukupi untuk wilayah utara Kalimantan Barat,” ucapnya.

Orang Tua Diminta Tingkatkan Pencegahan DBD

Di tengah meningkatnya kebutuhan perawatan pasien, Alexander mengingatkan masyarakat agar tidak mengabaikan pencegahan DBD dari lingkungan rumah.

Ia mengajak masyarakat menerapkan gerakan 3M Plus, yakni menguras tempat penampungan air, menutup wadah penyimpanan air agar tidak menjadi tempat nyamuk bertelur, serta mendaur ulang atau membuang barang bekas yang berpotensi menampung air.

Barang-barang seperti plastik, kaleng, dan ban bekas perlu dikelola agar tidak menjadi tempat perkembangbiakan nyamuk.

Untuk langkah tambahan, masyarakat juga disarankan melakukan abatisasi dan menggunakan losion antinyamuk pada anak-anak di rumah.