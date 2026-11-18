Imigrasi Singkawang Luncurkan PIONIR, Urus Paspor Bisa dari Rumah atau Rumah Sakit
PONTIANAK POST - Kantor Imigrasi Kelas I TPI Singkawang menghadirkan inovasi Pelayanan Imigrasi On Site Responsif (PIONIR) untuk mempermudah kelompok rentan mengakses layanan keimigrasian. Melalui program ini, petugas mendatangi langsung lokasi pemohon, seperti rumah atau rumah sakit, sehingga masyarakat yang mengalami hambatan fisik tidak harus datang ke kantor imigrasi.
Kepala Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian (TIKKIM) Kantor Imigrasi Kelas I TPI Singkawang, Herry Pranowo, mengatakan program tersebut dirancang untuk memberikan kesempatan yang setara kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan.
“Melalui program ini, petugas hadir langsung di lokasi pemohon, seperti rumah atau rumah sakit, untuk memfasilitasi kebutuhan bagi pelayanan mereka yang mengalami hambatan datang ke Kantor Imigrasi,” kata Herry, Selasa (17/11).
Menurut dia, PIONIR dikembangkan dengan menempatkan kelompok rentan sebagai prioritas pelayanan. Sebab, setiap pemohon memiliki kondisi dan kebutuhan berbeda, termasuk keterbatasan fisik yang membuat mereka kesulitan mengunjungi kantor pelayanan.
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PIONIR Layani Pengurusan Paspor hingga Izin Tinggal
Cakupan pelayanan PIONIR meliputi sejumlah kebutuhan keimigrasian, mulai dari permohonan paspor baru, penggantian paspor, pemeriksaan terkait paspor hilang atau rusak, hingga perubahan data paspor.
Program tersebut juga mencakup pelayanan izin tinggal bagi warga negara asing (WNA).
Untuk mendapatkan layanan ini, pemohon atau anggota keluarga yang mendampingi dapat mengajukan permohonan melalui formulir pendaftaran yang telah disediakan Kantor Imigrasi Singkawang.
“Selanjutnya petugas akan melakukan verifikasi kebutuhan pelayanan dan kelengkapan dokumen, kemudian mengoordinasikan jadwal kunjungan dengan pemohon,” ujarnya.
Setelah proses verifikasi selesai, petugas akan mendatangi lokasi pemohon untuk melaksanakan tahapan pelayanan sesuai kebutuhan.
Meski dilakukan di luar kantor, seluruh proses tetap mengikuti persyaratan, prosedur pemeriksaan, dan ketentuan keimigrasian yang berlaku.
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Istri Sakit Terbantu Urus Paspor Tanpa ke Kantor Imigrasi
Manfaat layanan PIONIR dirasakan Bong Fin Chen yang membutuhkan pengurusan paspor bagi istrinya yang sedang sakit.
Kondisi kesehatan sang istri tidak memungkinkan untuk dibawa langsung ke Kantor Imigrasi Singkawang. Kehadiran petugas melalui program PIONIR pun menjadi solusi bagi keluarganya untuk tetap memperoleh pelayanan keimigrasian.
Setelah paspor istrinya selesai diurus, Bong berencana membawanya berobat ke luar negeri dalam waktu dekat.
Pengalaman tersebut menunjukkan pentingnya pelayanan publik yang mampu menyesuaikan diri dengan kebutuhan masyarakat, terutama mereka yang menghadapi keterbatasan kesehatan dan mobilitas.
Imigrasi Singkawang Perkuat Pelayanan Inklusif
Herry mengatakan PIONIR merupakan bagian dari komitmen Kantor Imigrasi Kelas I TPI Singkawang dalam memperkuat pelayanan publik yang inklusif, responsif, dan berorientasi pada pemenuhan hak masyarakat.
“Melalui PIONIR, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Singkawang berkomitmen menghadirkan pelayanan yang responsif, humanis, dan inklusif,” ujarnya.
Melalui inovasi tersebut, masyarakat dengan keterbatasan fisik tetap memiliki akses terhadap pelayanan keimigrasian tanpa harus menghadapi kesulitan perjalanan menuju kantor pelayanan.
Cara Mendaftar Layanan PIONIR Imigrasi Singkawang
Masyarakat yang membutuhkan layanan Pelayanan Imigrasi On Site Responsif (PIONIR) dapat mengajukan permohonan melalui formulir pendaftaran yang disediakan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Singkawang.
Pengajuan dapat dilakukan oleh pemohon maupun anggota keluarga yang mendampingi. Setelah permohonan diterima, petugas akan memverifikasi kebutuhan pelayanan dan kelengkapan dokumen sebelum mengoordinasikan jadwal kunjungan ke rumah atau rumah sakit.
Siapa yang Bisa Menggunakan PIONIR?
PIONIR diprioritaskan bagi masyarakat yang mengalami hambatan fisik atau keterbatasan mobilitas untuk mendatangi kantor imigrasi.
Kelompok yang menjadi sasaran layanan ini meliputi:
Lanjut usia.
Masyarakat yang sedang sakit atau menjalani perawatan di rumah sakit.
Penyandang disabilitas.
Masyarakat dengan keterbatasan mobilitas.
Layanan tersebut juga mencakup warga negara asing lanjut usia, sakit, atau memiliki keterbatasan mobilitas yang membutuhkan pelayanan izin tinggal.
Persyaratan Dokumen Pengurusan Paspor
Untuk permohonan paspor baru bagi warga negara Indonesia, laman pelayanan Imigrasi Singkawang mencantumkan sejumlah dokumen yang perlu disiapkan, yakni:
Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku.
Kartu Keluarga (KK).
Akta kelahiran, ijazah, atau buku nikah.
Dokumen tambahan sesuai kondisi dan kebutuhan permohonan.
Untuk penggantian paspor hilang, pemohon memerlukan surat keterangan kehilangan dari kepolisian serta dokumen identitas. Sementara penggantian paspor rusak memerlukan paspor lama yang rusak dan dokumen identitas.
Berapa Biaya Layanan PIONIR?
Sekadar gambaran, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2024 tentang jenis dan tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), biaya penerbitan paspor meliputi:
Jenis paspor
Biaya
Paspor nonelektronik 5 tahun
Rp350.000
Paspor nonelektronik 10 tahun
Rp650.000
Paspor elektronik 5 tahun
Rp650.000
Paspor elektronik 10 tahun
Rp950.000
Percepatan paspor selesai hari yang sama
Rp1.000.000
Informasi resmi untuk konfirmasi lanjutan
Untuk informasi lanjutan, warga dapat menghubungi Kantor Imigrasi Kelas I TPI Singkawang di 0822-4699-8735 atau datang langsung ke kantor di Jl. Firdaus H. Rais No. 31, Singkawang Barat.*