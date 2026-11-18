Kantor Imigrasi Kelas I TPI Singkawang melakukan inovasi Pelayanan Imigrasi On Site Responsif (PIONIR) di salah satu rumah sakit di Singkawang, Selasa. (ANTARA)

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PONTIANAK POST - Kantor Imigrasi Kelas I TPI Singkawang menghadirkan inovasi Pelayanan Imigrasi On Site Responsif (PIONIR) untuk mempermudah kelompok rentan mengakses layanan keimigrasian. Melalui program ini, petugas mendatangi langsung lokasi pemohon, seperti rumah atau rumah sakit, sehingga masyarakat yang mengalami hambatan fisik tidak harus datang ke kantor imigrasi.

Kepala Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian (TIKKIM) Kantor Imigrasi Kelas I TPI Singkawang, Herry Pranowo, mengatakan program tersebut dirancang untuk memberikan kesempatan yang setara kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan.

Advertisement “Melalui program ini, petugas hadir langsung di lokasi pemohon, seperti rumah atau rumah sakit, untuk memfasilitasi kebutuhan bagi pelayanan mereka yang mengalami hambatan datang ke Kantor Imigrasi,” kata Herry, Selasa (17/11).

Menurut dia, PIONIR dikembangkan dengan menempatkan kelompok rentan sebagai prioritas pelayanan. Sebab, setiap pemohon memiliki kondisi dan kebutuhan berbeda, termasuk keterbatasan fisik yang membuat mereka kesulitan mengunjungi kantor pelayanan.

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PIONIR Layani Pengurusan Paspor hingga Izin Tinggal

Cakupan pelayanan PIONIR meliputi sejumlah kebutuhan keimigrasian, mulai dari permohonan paspor baru, penggantian paspor, pemeriksaan terkait paspor hilang atau rusak, hingga perubahan data paspor.

Program tersebut juga mencakup pelayanan izin tinggal bagi warga negara asing (WNA).

Untuk mendapatkan layanan ini, pemohon atau anggota keluarga yang mendampingi dapat mengajukan permohonan melalui formulir pendaftaran yang telah disediakan Kantor Imigrasi Singkawang.

“Selanjutnya petugas akan melakukan verifikasi kebutuhan pelayanan dan kelengkapan dokumen, kemudian mengoordinasikan jadwal kunjungan dengan pemohon,” ujarnya.

Setelah proses verifikasi selesai, petugas akan mendatangi lokasi pemohon untuk melaksanakan tahapan pelayanan sesuai kebutuhan.

Meski dilakukan di luar kantor, seluruh proses tetap mengikuti persyaratan, prosedur pemeriksaan, dan ketentuan keimigrasian yang berlaku.

Istri Sakit Terbantu Urus Paspor Tanpa ke Kantor Imigrasi

Manfaat layanan PIONIR dirasakan Bong Fin Chen yang membutuhkan pengurusan paspor bagi istrinya yang sedang sakit.

Kondisi kesehatan sang istri tidak memungkinkan untuk dibawa langsung ke Kantor Imigrasi Singkawang. Kehadiran petugas melalui program PIONIR pun menjadi solusi bagi keluarganya untuk tetap memperoleh pelayanan keimigrasian.

Setelah paspor istrinya selesai diurus, Bong berencana membawanya berobat ke luar negeri dalam waktu dekat.

Pengalaman tersebut menunjukkan pentingnya pelayanan publik yang mampu menyesuaikan diri dengan kebutuhan masyarakat, terutama mereka yang menghadapi keterbatasan kesehatan dan mobilitas.

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Imigrasi Singkawang Perkuat Pelayanan Inklusif

Herry mengatakan PIONIR merupakan bagian dari komitmen Kantor Imigrasi Kelas I TPI Singkawang dalam memperkuat pelayanan publik yang inklusif, responsif, dan berorientasi pada pemenuhan hak masyarakat.

“Melalui PIONIR, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Singkawang berkomitmen menghadirkan pelayanan yang responsif, humanis, dan inklusif,” ujarnya.