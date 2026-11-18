PONTIANAK POST – Cabang olahraga (cabor) anggar Kota Singkawang meraih 12 medali dalam Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) XIV Kalimantan Barat 2026. Raihan tersebut terdiri atas lima medali emas, empat perak, dan tiga perunggu.

Ketua Pengurus Ikatan Anggar Seluruh Indonesia (Ikasi) Singkawang, Nova Wijaya, menyampaikan apresiasi kepada Ketua KONI Kota Singkawang Bambang Stiadi dan satuan tugas (Satgas) yang telah mendukung pencapaian prestasi atlet anggar.

“Alhamdulillah saya ucapkan terima kasih untuk Pak Bambang selaku Ketua KONI Kota Singkawang dan Satgas yang telah bekerja sangat baik dan saya juga telah bekerja sama dengan anggar untuk meraih prestasi,” ujar Nova.

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Sementara itu, Ketua Umum KONI Kota Singkawang Bambang Stiadi berharap perolehan medali tersebut sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Dia juga berharap Kota Singkawang dapat masuk lima besar dalam klasemen Porprov XIV Kalbar 2026.

Lima medali emas anggar Singkawang diraih melalui sejumlah nomor pertandingan. Fatwa Zikri Rahmatullah meraih emas pada nomor floret putra perorangan, sedangkan Firzanur Fiyolanda meraih emas pada nomor degen putri perorangan.

Advertisement Medali emas lainnya diperoleh dari nomor beregu floret putri yang diperkuat Lara Triana, Alila Aisyah, Iskandar, Deka, Putri, dan Dewi Fortuna.

Pada nomor beregu sabel putri, medali emas diraih Almeikha Mutiara Islami, Queensya Theda Dilans, Queensa Agusdini Saputra, dan Cahya Riva Rianti.

Satu medali emas lainnya tercatat pada nomor sabel putri atas nama Almeikha Mutiara Islami. Nomor pertandingan dan kategori perorangan atau beregu untuk medali ini perlu dikonfirmasi.

Empat medali perak diperoleh dari nomor floret putri perorangan atas nama Lara Triana, beregu floret putra yang diperkuat Fatwa Zikri Rahmatullah, Fikri Kurniawan, Nur Fadhil, Ammar, M. Akmal, dan Herdianto.

Medali perak lainnya diraih pada nomor beregu degen putri oleh Firzanur Fiyolanda, Yumma Ata Arkhanza, Lara Triana, dan Khalisah Naura R. Sementara itu, Queenshyah Theda Dilans meraih perak pada nomor sabel putri.