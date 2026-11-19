PONTIANAK POST – Anggota DPRD Kota Singkawang, Sumberanto Tjitra, meminta pemerintah daerah meningkatkan penanganan dan pencegahan Demam Berdarah Dengue (DBD) menyusul laporan empat pasien meninggal dunia yang dikaitkan dengan penyakit tersebut.

Dari empat pasien tersebut, tiga di antaranya merupakan anak-anak usia TK, SD, dan SMP, sedangkan satu lainnya berusia 23 tahun. Namun, Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Singkawang menyebut hanya dua dari empat kasus kematian itu yang terkonfirmasi DBD.

Sumberanto mengatakan, kondisi tersebut harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah dan masyarakat. Menurut Ketua Komisi III DPRD Kota Singkawang itu, peningkatan kasus DBD tidak boleh dianggap sebagai persoalan kesehatan biasa.

Advertisement Baca Juga: Waspada DBD Saat Musim Pancaroba, RSUD Pontianak Utara Ingatkan Warga Jaga Kesehatan

Ia menyampaikan keprihatinan atas jatuhnya korban jiwa akibat penyakit yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti.

"Terlebih, sebagian besar korban yang meninggal merupakan anak-anak yang seharusnya mendapatkan perlindungan dan perhatian lebih dari lingkungan keluarga, sekolah, maupun pemerintah," kata Sumberanto, Rabu (18/11/2026).

Advertisement Ia juga menyoroti kondisi RSUD Abdul Aziz Singkawang. Berdasarkan informasi yang diterimanya dari direktur rumah sakit tersebut, bangsal perawatan anak hampir seluruhnya dipenuhi pasien DBD.

"Berdasarkan informasi yang diterima dari Direktur RSUD Abdul Aziz, bangsal perawatan anak saat ini hampir seluruhnya dipenuhi pasien anak yang menderita DBD. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa ancaman DBD tidak bisa lagi dipandang sebelah mata dan membutuhkan respons cepat dari seluruh pemangku kepentingan," ujarnya.

Sumberanto meminta Dinas Kesehatan segera meningkatkan edukasi, pencegahan, dan deteksi dini di tengah masyarakat.

"Jangan sampai kita baru bergerak setelah semakin banyak korban berjatuhan. Pemerintah daerah, khususnya Dinas Kesehatan, harus segera mengambil langkah nyata untuk meningkatkan edukasi, pencegahan, dan deteksi dini di tengah masyarakat,” tegasnya.

Ia meminta Dinas Kesehatan mengintensifkan sosialisasi mengenai bahaya DBD, mulai dari gejala awal, tanda kondisi yang membahayakan, hingga tindakan yang perlu dilakukan ketika anggota keluarga, khususnya anak-anak, mengalami demam.