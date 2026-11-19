PONTIANAK POST – Tim renang Kota Singkawang meraih tiga medali emas, satu perak, dan satu perunggu pada hari pertama cabang olahraga renang Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) XIV Kalimantan Barat di Kolam Renang DJ Oevang Oeray, Pontianak, Rabu (18/11/2026).

Tiga medali emas diraih dari nomor 100 meter gaya punggung putra, 100 meter gaya kupu-kupu, dan 200 meter gaya ganti putra. Sementara itu, medali perak diperoleh dari nomor 400 meter gaya bebas, sedangkan perunggu diraih melalui nomor estafet campuran putra dan putri.

Wakil Wali Kota Singkawang, Muhammadin, yang menyaksikan langsung pertandingan, mengapresiasi perjuangan para atlet. Ia berharap para perenang mampu mempertahankan performa dan menambah perolehan medali pada nomor-nomor berikutnya.

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"Kami bangga dengan capaian atlet renang Singkawang. Ini masih hari pertama dan kami masih menunggu hasil dari nomor-nomor berikutnya. Renang memang menjadi salah satu cabang unggulan kami," ujarnya.

Menurut Muhammadin, renang menjadi salah satu cabang olahraga andalan Singkawang untuk mendulang medali pada Porprov tahun ini. Ia juga berharap para atlet menjaga kesehatan dan kondisi fisik selama mengikuti pertandingan.

Advertisement Ia menyebutkan, Kota Singkawang menargetkan masuk lima besar Porprov XIV Kalbar. Untuk mencapai target tersebut, kontribusi medali dari cabang renang diharapkan terus meningkat.

Sementara itu, Ketua KONI Kota Singkawang, Bambang Setiadi, mengatakan persiapan atlet renang telah dilakukan melalui pemusatan latihan atau training camp (TC) selama tiga bulan sebelum pertandingan.

KONI Singkawang menargetkan 15 medali emas dari cabang renang. Target tersebut didukung sejumlah atlet potensial, termasuk perenang yang saat ini menempuh pendidikan di Sekolah Khusus Olahraga (SKO) Ragunan, Jakarta.

Salah satu atlet andalan tersebut telah menyumbangkan tiga medali emas dan satu perak pada hari pertama pertandingan. Bambang berharap capaian itu dapat memotivasi atlet lainnya untuk turut menyumbangkan medali bagi Singkawang.

"Kami berharap atlet-atlet renang Singkawang bisa terus memberikan hasil terbaik hingga pertandingan berakhir. Masih ada beberapa nomor spesialis yang menjadi peluang untuk menambah perolehan medali," katanya.