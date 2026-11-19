PONTIANAK POST – Pemerintah Kota Singkawang menghentikan pembayaran tambahan Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) sebesar 50 persen pada gaji ke-13 aparatur sipil negara (ASN). Kebijakan ini dilakukan untuk menekan proporsi belanja pegawai dalam APBD sesuai ketentuan perundang-undangan dan kemampuan keuangan daerah.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Singkawang, Alhatip, mengatakan kebijakan tersebut merupakan bagian dari penataan belanja daerah.

“Kebijakan ini bukan sekadar pembatalan/penghentian sebagian dari TPP. Ini langkah menyesuaikan struktur APBD dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta kemampuan keuangan daerah,” katanya, Selasa (17/11/2026).

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Kebijakan tersebut tertuang dalam Surat Edaran Wali Kota Singkawang tanggal 25 September 2026 tentang pembatalan dan penghentian pembayaran TPP 50 persen pada pemberian gaji ketiga belas.

Alhatip menjelaskan, Pasal 146 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD) menetapkan batas belanja pegawai paling tinggi 30 persen dari total belanja APBD, di luar tunjangan guru yang dialokasikan melalui transfer ke daerah.

Advertisement Berdasarkan APBD Induk 2026, proporsi belanja pegawai Singkawang tercatat sekitar 36,7 persen. Setelah rasionalisasi, termasuk penghentian tambahan TPP gaji ke-13, angkanya turun menjadi 33,9 persen atau berkurang 2,8 poin persentase.

“Ini langkah konkrit mendekatkan proporsi belanja pegawai ke batas yang diamanatkan. Namun 33,9 persen masih memerlukan pengendalian lanjutan secara bertahap, dengan tetap memperhatikan kebutuhan aparatur, kewajiban pelayanan dasar, dan kemampuan fiskal daerah,” kata Alhatip.

Ia menegaskan, TPP reguler ASN tetap dibayarkan selama 12 bulan. Penyesuaian hanya berlaku pada tambahan TPP 50 persen untuk gaji ke-13, sedangkan tambahan TPP 50 persen pada gaji ke-14 atau tunjangan hari raya (THR) telah direalisasikan.

Pemberian THR dan gaji ke-13 tersebut mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2026 dan Peraturan Wali Kota Singkawang Nomor 1 Tahun 2026. Dalam ketentuan itu, tambahan TPP bersumber dari pendapatan asli daerah (PAD) dan disesuaikan dengan kemampuan fiskal.

Alhatip menyebutkan, hasil rasionalisasi diarahkan untuk membiayai program prioritas, seperti pelayanan kesehatan, pendidikan dasar, pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM), pengelolaan persampahan, dan pembangunan infrastruktur publik.