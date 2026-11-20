Wali Kota Singkawang Tjhai Chui Mie saat membuka Rapat Kerja Daerah (Rakerda) DPD Real Estate Indonesia (REI) Kalimantan Barat Tahun 2026 di Swiss-Belinn Hotel Singkawang, Kamis (19/11/2026). (MC)

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PONTIANAK POST - Pemerintah Kota Singkawang, Kalimantan Barat, mendukung percepatan penyediaan rumah subsidi dan pelaksanaan Program 3 Juta Rumah yang menjadi prioritas Presiden. Dukungan tersebut dilakukan melalui kemudahan perizinan, sinkronisasi regulasi daerah, dan kebijakan yang mendukung pembangunan perumahan.

Wali Kota Singkawang Tjhai Chui Mie menyampaikan komitmen tersebut saat membuka Rapat Kerja Daerah (Rakerda) DPD Real Estate Indonesia (REI) Kalimantan Barat Tahun 2026 di Swiss-Belinn Hotel Singkawang, Kamis (19/11/2026).

Advertisement Pembukaan Rakerda ditandai dengan pemukulan gong oleh Tjhai Chui Mie.

Pemkot Singkawang Permudah Perizinan Rumah Subsidi

Tjhai Chui Mie mengatakan, pemenuhan kebutuhan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) membutuhkan dukungan kebijakan yang konkret dari pemerintah.

Karena itu, Pemkot Singkawang berupaya mempercepat dan mempermudah layanan perizinan perumahan, menyinkronkan regulasi daerah, serta memberikan dukungan kebijakan bagi pembangunan rumah subsidi sesuai ketentuan yang berlaku.

“Pemerintah Kota Singkawang selama ini terus memberikan dukungan penuh dan langkah-langkah fasilitasi dalam mendorong serta menyukseskan program prioritas Presiden Republik Indonesia, khususnya Program 3 Juta Rumah dan percepatan penyediaan perumahan subsidi,” ujarnya.

Melalui dukungan tersebut, ia berharap pengembang dapat mempercepat pembangunan perumahan. Masyarakat Singkawang juga diharapkan semakin mudah mengakses hunian yang layak, sehat, dan terjangkau.

REI Menjadi Mitra Pemerintah dalam Pengembangan Kawasan

Menurut Tjhai Chui Mie, sektor perumahan dan kawasan permukiman memiliki peran penting dalam menggerakkan perekonomian daerah maupun nasional.

Ia menilai kerja sama Pemkot Singkawang dengan REI selama ini telah terjalin dengan baik. REI tidak hanya berperan sebagai pelaku usaha pembangunan perumahan, tetapi juga mitra strategis pemerintah dalam menata kawasan perkotaan dan menyediakan hunian layak.

Ia menyebut kepercayaan kepada Singkawang sebagai tuan rumah Rakerda DPD REI Kalbar 2026 merupakan kebanggaan bagi pemerintah dan masyarakat.