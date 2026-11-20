Wali Kota Singkawang Tjhai Chui Mie saat meluncurkan empat inovasi proyek perubahan PKN Tingkat II Angkatan XXXII Tahun 2026 di aula Dinas PUPR Singkawang, Kamis (19/11/2026).(MC)

Advertisement PONTIANAK POST - Wali Kota Singkawang Tjhai Chui Mie meminta empat inovasi proyek perubahan peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Angkatan XXXII Tahun 2026 tidak berhenti sebagai rancangan atau tugas akademik. Ia mendorong seluruh kepala perangkat daerah mendukung pelaksanaannya melalui gerakan bersama lintas dinas.

Penegasan itu disampaikan saat peluncuran empat inovasi proyek perubahan di aula Dinas PUPR Singkawang, Kamis (19/11/2026).

“Aksi perubahan dalam PKN bukan sekadar tugas akademik atau syarat kelulusan. Ini adalah janji pemimpin kepada organisasinya dan kepada masyarakat yang dilayaninya,” kata Tjhai Chui Mie.

Advertisement Menurutnya, tantangan utama setelah peluncuran adalah memastikan inovasi benar-benar diterapkan. Proses tersebut membutuhkan tim yang solid, kemampuan mengelola resistensi, keterlibatan pemangku kepentingan, serta pengukuran hasil secara konsisten.

“Kepada seluruh kepala perangkat daerah, jadikan keempat inovasi ini sebagai gerakan bersama, bukan kerja satu dinas saja,” tegasnya.

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Empat Inovasi Menyasar Persoalan Pelayanan dan Tata Kelola

Empat proyek perubahan tersebut digagas kepala dinas berdasarkan persoalan dan kebutuhan di masing-masing instansi.

Kepala Dinas PUPR Singkawang Ardiansyah memperkenalkan SPACE TIDAYU, yakni ekosistem pendampingan terpadu untuk mempercepat rekomendasi teknis tata ruang dan bangunan.

Melalui inovasi ini, pemohon mendapat pendampingan dan konsultasi sebelum mengajukan berkas. Langkah tersebut ditujukan untuk memangkas waktu layanan.

Tjhai Chui Mie mengatakan gagasan itu menjawab keluhan masyarakat mengenai proses perizinan yang dinilai lama dan berbelit.

“Gagasan ini menyasar akar masalahnya,” katanya.

Sementara itu, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Abdul Hadi mengusung SMART Perangkat Daerah untuk mengintegrasikan tata kelola arsip statis.

Program tersebut mencakup standardisasi proses, penguatan sumber daya manusia, pendampingan, dan dasbor pemantauan. Pengelolaan arsip diharapkan lebih terukur dan berkelanjutan sehingga memperkuat akuntabilitas serta memori kelembagaan pemerintah kota.

RPH Smart Service dan KENALI AMOI Dorong Layanan Lebih Efektif

Kepala Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Arfani menggagas RPH Smart Service untuk meningkatkan pemanfaatan rumah potong hewan (RPH), keamanan pangan, dan pendapatan asli daerah (PAD).

Tjhai Chui Mie mendorong penyederhanaan layanan, peningkatan responsivitas, serta penguatan kemitraan dengan pelaku usaha.

“Keamanan pangan harus naik, pemanfaatan RPH harus naik, dan kontribusi terhadap PAD harus mengikuti,” ujarnya.

Adapun Kepala Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja Desy memperkenalkan KENALI AMOI, singkatan dari Kebijakan Adaptif Legalitas Investasi – Aman, Mudah, Objektif, dan Integratif.

Inovasi tersebut diarahkan untuk menciptakan proses investasi yang memberikan perlindungan kepada investor, transparan, adil, serta terhubung ant perangkat daerah.

“Investasi akan tumbuh ketika investor merasa aman dan prosesnya jelas,” kata Tjhai Chui Mie.

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Wali Kota Minta Inovasi Saling Mendukung

Tjhai Chui Mie menilai keempat inovasi tersebut memiliki keterkaitan dalam memperkuat tata kelola pemerintahan dan pelayanan masyarakat.

Pengelolaan arsip yang tertib mendukung akuntabilitas, layanan RPH berkaitan dengan keamanan pangan dan PAD, percepatan rekomendasi teknis tata ruang membuka peluang pembangunan, sedangkan kebijakan investasi yang adaptif diharapkan menarik modal dan menciptakan lapangan kerja.

Seluruh inovasi itu, menurutnya, bermuara pada terwujudnya birokrasi Singkawang yang unggul, transparan, akuntabel, dan melayani. Tujuan tersebut disebut sejalan dengan Asta Cita Presiden serta visi dan misi pembangunan Kota Singkawang 2025–2029.