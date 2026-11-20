PONTIANAK POST - Ribuan warga memadati Pasar Semi Modern (PSM) Singkawang sejak subuh, Kamis (19/11/2026), demi berburu sembako murah dalam Operasi Pasar Tahap III yang digelar Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kota Singkawang. Tahap III menjadi pelaksanaan terakhir sepanjang 2026.

Sebanyak 1.140 paket sembako disediakan seharga Rp116.900 per paket. Harga itu jauh di bawah harga pasaran yang kini menembus Rp167.000.

Selisih harga ditanggung Pemkot Singkawang lewat subsidi Rp50.100 untuk setiap paket. Satu paket berisi beras premium 5 kilogram, gula pasir 2 kilogram, dan minyak goreng 2 liter. Warga menyambut antusias, terlebih harga kebutuhan pokok merangkak naik menjelang Natal 2026 dan Tahun Baru 2027.

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Kepala Disdaginkop dan UKM Kota Singkawang, Yasmalizar, mengatakan pemerintah menanggung selisih harga agar beban masyarakat berkurang.

“Untuk setiap paket sembako, pemerintah memberikan subsidi sebesar Rp50.100. Dengan demikian, masyarakat cukup membayar Rp116.900, meskipun harga paket tersebut di pasaran sudah mencapai Rp167.000,” kata Yasmalizar.

Advertisement Ia memastikan operasi pasar tetap menjadi program prioritas Pemkot Singkawang pada 2027.

“Operasi pasar akan tetap menjadi program prioritas Pemkot Singkawang pada 2027 sebagai salah satu upaya pengendalian inflasi daerah,” ujarnya.