PONTIANAK POST – Guru TK Cinta Kasih Tzu Chi Singkawang, Meinawati Aziema, meraih Terbaik 1 kategori Guru TK Transformatif dalam Apresiasi Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Provinsi Kalimantan Barat 2026.

Penghargaan tersebut diumumkan pada malam puncak penganugerahan di Hotel Harris Pontianak, Rabu (18/11). Sebanyak 53 penghargaan diberikan kepada guru dan tenaga kependidikan berprestasi dari jenjang PAUD, TK, SD, SMP, hingga SMA se-Kalimantan Barat.

Piagam penghargaan diserahkan langsung oleh Wakil Wali Kota Singkawang Muhammadin yang hadir mewakili kepala daerah se-Kalbar.

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Selain pendidik di wilayah perkotaan, apresiasi juga diberikan kepada guru yang mengabdi di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T). Penghargaan tersebut menjadi bentuk pengakuan atas pengabdian mereka dalam memberikan layanan pendidikan di daerah dengan akses terbatas.

Muhammadin menyampaikan selamat kepada seluruh penerima penghargaan, khususnya perwakilan dari Kota Singkawang. Dia berharap capaian tersebut memotivasi guru dan tenaga kependidikan untuk terus berinovasi, meningkatkan kompetensi, serta memberikan pendidikan terbaik bagi generasi penerus.