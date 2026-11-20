PONTIANAK POST - Personel Polres Singkawang melaksanakan kegiatan monitoring debit air di sejumlah lokasi yang dianggap rawan banjir di wilayah Kota Singkawang, Rabu (18/11) sore.

Kegiatan monitoring yang tersebut dilakukan oleh Bripka Mukti Wibowo dan Brigpol Farid Ilham. Pengecekan ini bertujuan untuk mengetahui kondisi ketinggian debit air, memantau perkembangan situasi di lapangan serta mengantisipasi kemungkinan terjadinya genangan air yang dapat mengganggu aktivitas masyarakat.

Terdapat satu titik yang menjadi perhatian, yakni di Jalan Rawasari, di mana air sudah menggenangi sebagian badan jalan dengan ketinggian kurang lebih 5 sentimeter. Kondisi tersebut terus menjadi perhatian guna mengantisipasi kemungkinan bertambahnya ketinggian air apabila hujan kembali turun dengan intensitas tinggi.

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Dalam kesempatan tersebut, masyarakat juga diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi banjir, terutama bagi warga yang tinggal di sekitar aliran parit dan kawasan rawan genangan.

Warga diminta menjaga kebersihan saluran drainase, tidak membuang sampah sembarangan, mengamankan barang-barang berharga serta memastikan anak-anak tidak bermain di area genangan air maupun saluran yang berpotensi membahayakan.