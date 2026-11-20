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Hujan yang mengguyur Kota Singkawang pada Jumat (20/11/2026) menyebabkan sejumlah ruas jalan serta wilayah tergenang air. (MC)

Advertisement PONTIANAK POST – Hujan yang mengguyur Kota Singkawang sejak Jumat (20/11/2026) pagi menyebabkan sejumlah ruas jalan dan wilayah tergenang air. Menghadapi kondisi tersebut, Wali Kota Singkawang Tjhai Chui Mie meminta masyarakat dan seluruh kepala perangkat daerah meningkatkan kesiapsiagaan terhadap ancaman cuaca ekstrem.

Ancaman yang perlu diwaspadai meliputi hujan lebat, angin kencang, tanah longsor, pohon tumbang, hingga banjir. Pemerintah Kota Singkawang melalui BPBD, Damkar, Satpol PP, kelurahan, dan kecamatan terus memantau potensi banjir serta perkembangan debit air.

“Kami minta masyarakat tetap tenang, waspada, dan tidak panik. Pantau terus informasi resmi dari BMKG dan Pemerintah Kota Singkawang,” ujar Tjhai Chui Mie.

Ia meminta warga meningkatkan kewaspadaan apabila hujan lebat berlangsung lebih dari satu jam. Perhatian khusus ditujukan kepada masyarakat yang tinggal di daerah rawan banjir, bantaran sungai, lereng, dan wilayah pesisir.

Langkah Antisipasi Menghadapi Banjir

Tjhai Chui Mie mengimbau warga membersihkan saluran air, selokan, dan drainase di sekitar rumah dari sampah maupun sumbatan. Langkah tersebut diperlukan untuk mengurangi risiko genangan.

Warga juga diminta mengamankan dokumen penting, barang elektronik, dan barang berharga ke tempat yang lebih tinggi. Jika air mulai masuk ke rumah, aliran listrik melalui MCB perlu dimatikan untuk menghindari risiko sengatan listrik.

Selain itu, masyarakat diminta menyiapkan tas siaga bencana. Isinya antara lain makanan siap saji, air minum, obat-obatan pribadi, pakaian ganti, senter, powerbank, dan dokumen penting.

Untuk menghindari kecelakaan, warga diminta tidak berteduh di bawah pohon besar, papan reklame, atau bangunan rapuh ketika hujan disertai angin kencang dan petir. Masyarakat juga diingatkan agar tidak memaksakan diri menyeberangi arus banjir, jalan yang tergenang, maupun jembatan rusak.

“Utamakan keselamatan jiwa. Jangan ambil risiko,” ujarnya.

Warga yang melihat tanda-tanda banjir, longsor, tanggul jebol, atau pohon tumbang diminta segera melapor kepada RT/RW, lurah, camat, atau Posko Siaga Bencana.

Tjhai Chui Mie juga mengingatkan masyarakat agar tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi atau hoaks terkait bencana karena dapat memicu kepanikan.

Mitigasi Bencana di Lima Kecamatan

Menurut Tjhai Chui Mie, Pemerintah Kota Singkawang melalui BPBD telah melakukan mitigasi selama sepekan terakhir seiring meningkatnya intensitas hujan. Kegiatan tersebut menyasar lokasi rawan banjir di lima kecamatan.

Mitigasi melibatkan pihak kecamatan, kelurahan, unsur TNI dan Polri, Damkar, Satpol PP, Masyarakat Peduli Api, Linmas, serta masyarakat.