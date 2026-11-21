PONTIANAK POST – Wali Kota Singkawang Tjhai Chui Mie mengimbau masyarakat dan kepala perangkat daerah meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi cuaca ekstrem. Ancaman yang perlu diwaspadai antara lain hujan lebat, angin kencang, tanah longsor, pohon tumbang, dan banjir.

Imbauan itu disampaikan Jumat (20/11/2026), setelah hujan mengguyur Kota Singkawang sejak pagi dan menyebabkan sejumlah ruas jalan serta wilayah tergenang air. Pemerintah Kota Singkawang melalui BPBD, Damkar, Satpol PP, kelurahan, dan kecamatan terus memantau potensi banjir serta debit air.

“Kami minta masyarakat tetap tenang, waspada, dan tidak panik. Pantau terus informasi resmi dari BMKG dan Pemerintah Kota Singkawang,” ujar Tjhai Chui Mie.

Ia meminta warga meningkatkan kewaspadaan jika hujan lebat berlangsung lebih dari satu jam. Terutama bagi mereka yang tinggal di daerah rawan banjir, bantaran sungai, lereng, dan wilayah pesisir.

Tjhai Chui Mie mengimbau masyarakat membersihkan saluran air, selokan, dan drainase di sekitar rumah dari sampah atau sumbatan untuk mencegah genangan. Warga juga diminta mengamankan dokumen penting, barang elektronik, dan barang berharga ke tempat yang lebih tinggi.

Advertisement Jika air mulai masuk ke rumah, warga diminta mematikan aliran listrik melalui MCB untuk menghindari risiko tersengat listrik. Selain itu, masyarakat perlu menyiapkan tas siaga bencana berisi makanan siap saji, air minum, obat-obatan pribadi, pakaian ganti, senter, powerbank, dan dokumen penting.

Saat hujan deras disertai angin kencang atau petir, warga diminta tidak berteduh di bawah pohon besar, papan reklame, maupun bangunan rapuh. Masyarakat juga diingatkan tidak memaksakan diri menyeberangi arus banjir, jalan yang tergenang, atau jembatan rusak.

“Utamakan keselamatan jiwa. Jangan ambil risiko,” ujarnya.

Warga yang melihat tanda-tanda banjir, longsor, tanggul jebol, atau pohon tumbang diminta segera melapor kepada RT/RW, lurah, camat, atau Posko Siaga Bencana. Tjhai Chui Mie juga mengingatkan masyarakat agar tidak menyebarkan informasi bencana yang belum terverifikasi atau hoaks karena dapat memicu kepanikan.

Tjhai Chui Mie menyebutkan, sejak intensitas hujan meningkat, Pemkot Singkawang melalui BPBD telah melakukan mitigasi selama sepekan terakhir di lokasi rawan banjir pada lima kecamatan.