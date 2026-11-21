PONTIANAK POST - Layanan Pasporia yang digelar Kantor Imigrasi Kelas I TPI Singkawang di Beranda Imigrasi, Singkawang Grand Mall, mendapat sambutan positif dari masyarakat. Layanan pada Minggu (15/11) itu dimanfaatkan warga untuk mengurus paspor meski pada hari libur.

Salah seorang warga Kabupaten Sambas, Irawan, mengaku puas dengan pelayanan tersebut. Menurutnya, proses pengajuan paspor berlangsung cepat dan antrean tertib.

"Layanannya bagus, antreannya juga tertib dan prosesnya cukup cepat, tidak sampai 30 menit," ungkap Irawan.

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Pelayanan Pasporia tersebut merupakan salah satu kegiatan Kantor Imigrasi Singkawang dalam rangka memperingati HUT ke-2 Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas).

Selain layanan paspor, Imigrasi Singkawang juga menggelar kegiatan jalan santai bersama jajaran, tasyakuran, dan upacara peringatan.

Advertisement Pelaksana Harian (Plh) Kepala Kantor Imigrasi Singkawang Muhammad Iqbal mengatakan, pihaknya bersyukur layanan Pasporia dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.

"Kami tentu bersyukur banyak masyarakat yang merasakan manfaat dari layanan Pasporia ini dan ini juga jadi wujud nyata Imigrasi untuk masyarakat," kata Muhammad Iqbal.

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