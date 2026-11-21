PONTIANAK POST – Anggota DPRD Kota Singkawang Sutopo Aryanto mengimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi cuaca ekstrem dan bencana hidrometeorologi pada 20–26 November 2026. Warga diminta memantau informasi cuaca dan melakukan antisipasi, terutama yang tinggal di kawasan rawan banjir dan longsor.

Imbauan tersebut merujuk pada informasi peringatan dini Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Stasiun Meteorologi Kelas I Supadio serta seruan kesiapsiagaan Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan.

Sutopo mengatakan, berdasarkan data potensi hujan harian BMKG, Singkawang berpeluang mengalami hujan sedang pada 20 November serta hujan ringan hingga sedang pada 21–24 November 2026.

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Peta potensi hujan per tiga jam yang berlaku mulai Jumat (20/11) pukul 07.00 WIB hingga Sabtu (21/11) pukul 07.00 WIB juga menunjukkan potensi hujan sedang hingga lebat di Singkawang pada pukul 10.00–16.00 WIB.

Selain itu, BMKG mencatat potensi mudah terjadi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sebagian wilayah Kalimantan Barat selama periode 20–26 November 2026.

Advertisement "Keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas utama. Mengingat adanya potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang bahkan berpeluang sedang hingga lebat di Kota Singkawang pada rentang waktu tertentu, sekaligus potensi karhutla di sebagian wilayah Kalbar, saya mengajak warga untuk terus memantau informasi cuaca dan peringatan dini dari BMKG serta melakukan langkah antisipasi sejak dini," ujarnya.

Sutopo meminta warga yang tinggal di kawasan rawan banjir, bantaran sungai, dan lereng perbukitan mewaspadai kemungkinan banjir, angin kencang, puting beliung, dan tanah longsor.

Masyarakat juga diimbau mengenali jalur evakuasi dan lokasi aman jika terjadi keadaan darurat. Selain itu, saluran air perlu dijaga agar tidak tersumbat saat hujan turun. Warga diminta menghindari lokasi yang berpotensi membahayakan keselamatan.

Terkait potensi karhutla, ia mengingatkan masyarakat agar tidak melakukan aktivitas yang dapat memicu kebakaran lahan.

Sutopo juga mendorong penguatan pemantauan di wilayah rawan bencana. Menurutnya, informasi peringatan dini perlu disampaikan dengan cepat hingga ke tingkat warga, disertai koordinasi lintas instansi, termasuk BPBD dan perangkat daerah terkait.