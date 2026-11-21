Wali Kota Singkawang Tjhai Chui Mie saat menghadiri rapat koordinasi antisipasi banjir, puting beliung, dan longsor (batingsor), Jumat (20/11/2026) sore. Rapat tersebut melibatkan Kodim, Polres, Dinas PUPR, BPBD, Dinas Kominfo, dan BMKG. (MC)

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PONTIANAK POST - Sejumlah titik rawan di Kota Singkawang mulai tergenang banjir akibat hujan deras. Pemerintah Kota (Pemkot) Singkawang menyiapkan satuan tugas (Satgas), nomor aduan, dan tempat pengungsian untuk mengantisipasi kenaikan air.

Wali Kota Singkawang Tjhai Chui Mie mengatakan persiapan tersebut dibahas dalam rapat koordinasi antisipasi banjir, puting beliung, dan longsor (batingsor), Jumat (20/11/2026) sore. Rapat tersebut melibatkan Kodim, Polres, Dinas PUPR, BPBD, Dinas Kominfo, dan BMKG.

Advertisement “Saat ini di Singkawang ada beberapa tempat terjadi banjir, terutama di titik-titik rawan. Maka rapat hari ini menyiapkan langkah-langkah konkret yang harus kita lakukan,” kata Tjhai Chui Mie.

Pemkot Siapkan Satgas dan Pengungsian

Tjhai Chui Mie mengatakan Pemkot Singkawang akan mengaktifkan Satgas jika ketinggian air meningkat dan hujan masih berlangsung hingga Sabtu (21/11/2026).

Satgas tersebut akan menjadi pusat informasi sekaligus tempat warga menyampaikan laporan mengenai kondisi banjir di wilayah masing-masing.

Selain itu, Pemkot menyiapkan lokasi pengungsian beserta sarana dan prasarananya. Kebutuhan logistik yang disiapkan meliputi makanan, obat-obatan, popok, dan susu bayi.

“Semua kita antisipasi, sehingga jika ada pengungsi datang, kita sudah menyiapkan segala sesuatunya,” kata Tjhai Chui Mie.

Wali Kota Imbau Warga Amankan Barang dan Dokumen

Di tengah ancaman kenaikan air, Tjhai Chui Mie meminta masyarakat meningkatkan kewaspadaan dan melakukan langkah antisipasi sejak dini.

Warga diminta menaikkan barang-barang di dalam rumah, terutama peralatan elektronik, serta menyimpan dokumen penting dalam tas agar mudah dibawa jika air mulai memasuki rumah.

Ia juga mengingatkan orang tua untuk mengawasi anak-anak dan tidak membiarkan mereka bermain air tanpa pendampingan. Komunikasi antara warga, RT, RW, dan lurah juga perlu dijaga untuk mempercepat penyampaian informasi.

“Jika terjadi kenaikan air yang tinggi dan cepat, segera mengungsi ke tempat-tempat yang disediakan, seperti kantor-kantor camat di Kota Singkawang,” ujarnya.

Pemkot Petakan Lokasi Genangan

Tjhai Chui Mie mengaku telah meninjau sejumlah lokasi terdampak pada Jumat pagi. Peninjauan juga dilakukan Dinas PUPR, BPBD, Polres, dan Kodim.

Hasil pemantauan dari masing-masing instansi disampaikan kepada Pemkot dalam bentuk foto dan video. Dokumentasi tersebut digunakan untuk memetakan titik genangan dan mengetahui ketinggian air sebagai bahan pembahasan dalam rapat koordinasi.