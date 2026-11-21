Advertisement PONTIANAK POST - Sebanyak 27 warga terdampak banjir yang mengungsi di Aula Kantor Lurah Condong, Kecamatan Singkawang Tengah, mendapatkan pemeriksaan dan pelayanan kesehatan dari Polres Singkawang, Sabtu. Langkah ini dilakukan untuk menjaga kondisi kesehatan pengungsi sekaligus mengantisipasi munculnya penyakit akibat perubahan lingkungan pascabanjir.

Pelayanan tersebut diberikan melalui Seksi Kedokteran dan Kesehatan (Sidokkes) Polres Singkawang, Kalimantan Barat.

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Pejabat Sementara Kasidokkes Polres Singkawang Masniardi mengatakan, pemeriksaan kesehatan dilakukan langsung di lokasi pengungsian agar warga tetap mendapatkan penanganan medis selama masa bencana.

"Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan kondisi kesehatan warga tetap terjaga selama masa pengungsian, sekaligus mengantisipasi penyakit yang berpotensi muncul akibat kondisi lingkungan pasca-banjir," ujar Masniardi.