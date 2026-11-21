Advertisement PONTIANAK POST - Menghadapi potensi banjir, angin puting beliung, dan tanah longsor menjelang puncak musim hujan, Pemerintah Kota Singkawang mulai memperkuat kesiapsiagaan bencana. Sejumlah lokasi pengungsian darurat disiapkan, disertai peningkatan kesiapan sarana, prasarana, personel, dan logistik untuk menghadapi kemungkinan bencana pada Desember 2026 hingga Januari 2027.

"Seluruh camat dan lurah harus aktif berkoordinasi dengan instansi terkait. Kita perlu memastikan posko, lokasi pengungsian, peralatan dan logistik sudah siap apabila sewaktu-waktu terjadi bencana," kata Wali Kota Singkawang Tjhai Chui Mie dalam Rapat Koordinasi Penanganan Batingsor (banjir, puting beliung, longsor) di Ruang Rapat Wali Kota Singkawang, Sabtu.

Advertisement

Rapat tersebut melibatkan Polres Singkawang, TNI, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD), serta instansi terkait lainnya.

Tjhai Chui Mie meminta seluruh camat dan lurah meningkatkan koordinasi serta memastikan kesiapan wilayah masing-masing dalam menghadapi potensi bencana.