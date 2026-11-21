PONTIANAK POST - Ancaman banjir akibat cuaca ekstrem dan hujan lebat mendorong Pemerintah Kota Singkawang meningkatkan kewaspadaan di lingkungan pendidikan. Melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud), seluruh satuan pendidikan diminta melakukan langkah antisipasi sejak dini guna melindungi keselamatan warga sekolah serta mengamankan fasilitas pendidikan.

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"Imbauan ini merupakan panggilan untuk siaga dan waspada agar seluruh warga sekolah tidak lengah menghadapi potensi bencana yang sebenarnya bisa diantisipasi sejak awal," kata Kepala Disdikbud Singkawang Asmadi, Sabtu.

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Imbauan tersebut berlaku bagi seluruh satuan pendidikan, mulai dari taman kanak-kanak (TK), sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP), hingga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).

Asmadi mengatakan, setiap sekolah perlu mengambil langkah kesiapsiagaan tanpa harus menunggu banjir terjadi. Salah satu upaya yang harus dilakukan adalah mengamankan berbagai aset penting milik sekolah.