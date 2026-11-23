PONTIANAK POST – Pemerintah Kota (Pemkot) Singkawang menyiapkan satuan tugas (Satgas), nomor aduan, dan tempat pengungsian untuk mengantisipasi banjir, puting beliung, dan tanah longsor (batingsor). Langkah ini dilakukan menyusul genangan banjir di sejumlah titik rawan akibat hujan deras.

Wali Kota Singkawang Tjhai Chui Mie mengatakan, persiapan tersebut dibahas dalam rapat koordinasi antisipasi batingsor, Jumat (20/11/2026) sore. Rapat itu dihadiri Kodim, Polres, Dinas PUPR, BPBD, Dinas Kominfo, dan BMKG.

“Saat ini di Singkawang ada beberapa tempat terjadi banjir, terutama di titik-titik rawan. Maka rapat hari ini menyiapkan langkah-langkah konkret yang harus kita lakukan,” kata Tjhai Chui Mie.

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Satgas tersebut menjadi pusat informasi sekaligus tempat warga melaporkan kondisi di wilayah masing-masing.

Pemkot juga menyiapkan tempat pengungsian beserta sarana dan prasarananya. Logistik yang disediakan meliputi makanan, obat-obatan, popok, dan susu bayi.

Advertisement “Semua kita antisipasi, sehingga jika ada pengungsi datang, kita sudah menyiapkan segala sesuatunya,” kata Tjhai Chui Mie.

Wali kota meminta warga meningkatkan kewaspadaan dan melakukan sejumlah langkah antisipasi. Di antaranya, menaikkan barang-barang di dalam rumah, terutama perangkat elektronik, serta menyiapkan dokumen penting dalam tas agar mudah dibawa jika air masuk ke rumah.

Warga juga diminta mengawasi anak-anak agar tidak bermain air tanpa pendampingan. Selain itu, komunikasi antara warga, RT, RW, dan lurah perlu dijaga.

“Jika terjadi kenaikan air yang tinggi dan cepat, segera mengungsi ke tempat-tempat yang disediakan, seperti kantor-kantor camat di Kota Singkawang,” ujarnya.

Tjhai Chui Mie mengatakan, dirinya telah meninjau sejumlah lokasi pada Jumat pagi. Peninjauan juga dilakukan Dinas PUPR, BPBD, Polres, dan Kodim. Hasil pemantauan berupa video dan foto dikirimkan kepada Pemkot.