PONTIANAK POST – Pemerintah Kota (Pemkot) Singkawang mendukung percepatan penyediaan rumah subsidi dan pelaksanaan Program 3 Juta Rumah yang menjadi salah satu program prioritas Presiden.

Dukungan tersebut disampaikan Wali Kota Singkawang Tjhai Chui Mie saat membuka Rapat Kerja Daerah (Rakerda) DPD Real Estate Indonesia (REI) Kalimantan Barat 2026 di Swiss-Belinn Hotel Singkawang, belum lama ini.

Dalam sambutannya, Tjhai Chui Mie mengatakan kepercayaan menjadikan Singkawang sebagai tuan rumah Rakerda merupakan kebanggaan bagi pemerintah dan masyarakat. Pembukaan kegiatan ditandai dengan pemukulan gong.

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Ia mengatakan, sektor perumahan dan kawasan permukiman memiliki peran penting dalam menggerakkan perekonomian daerah maupun nasional.

Menurutnya, kerja sama Pemkot Singkawang dan REI selama ini telah terjalin dengan baik. REI tidak hanya berperan sebagai pelaku usaha yang membangun kawasan perumahan, tetapi juga menjadi mitra pemerintah daerah dalam penataan kota dan penyediaan hunian layak bagi masyarakat.

Advertisement “Pemerintah Kota Singkawang selama ini terus memberikan dukungan penuh dan langkah-langkah fasilitasi dalam mendorong serta menyukseskan program prioritas Presiden Republik Indonesia, khususnya Program 3 Juta Rumah dan percepatan penyediaan perumahan subsidi,” ujarnya.

Tjhai Chui Mie mengatakan, pemenuhan kebutuhan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) membutuhkan dukungan kebijakan yang konkret.

Karena itu, Pemkot Singkawang mendukung upaya tersebut melalui percepatan dan kemudahan layanan perizinan perumahan, sinkronisasi regulasi daerah, serta kebijakan bagi pembangunan rumah subsidi sesuai ketentuan yang berlaku.

Ia berharap berbagai kemudahan tersebut dapat mempercepat pembangunan oleh pengembang sekaligus memudahkan masyarakat mengakses rumah yang layak, sehat, dan terjangkau.