PONTIANAK POST – Sidokkes Polres Singkawang memberikan pelayanan kesehatan gratis kepada warga terdampak banjir yang mengungsi di Aula Kantor Lurah Condong, Jalan Jenderal Sudirman, Gang RDKS I, Kelurahan Condong, Kecamatan Singkawang Tengah, Sabtu (21/11/2026) malam.

Pelayanan yang dimulai sekitar pukul 20.00 WIB itu dilakukan untuk memantau kondisi kesehatan sekaligus memastikan warga di pengungsian mendapat penanganan medis. Kegiatan dipimpin PS Kasidokes Penda Masniardi, A.Md.Kep.

Dari hasil pemeriksaan, sejumlah warga mengeluhkan gangguan kulit berupa gatal-gatal dan demam. Keluhan tersebut menjadi perhatian petugas dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada pengungsi.

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Selain pemeriksaan medis, petugas juga memberikan edukasi mengenai Demam Berdarah Dengue (DBD). Materi yang disampaikan meliputi penyebab, gejala, pencegahan melalui gerakan 3M Plus, serta tanda bahaya DBD yang membutuhkan penanganan medis segera.

Edukasi tersebut diharapkan membantu warga menjaga kebersihan lingkungan dan kesehatan diri selama berada di pengungsian. Kondisi lingkungan setelah banjir juga perlu diperhatikan untuk mencegah munculnya penyakit.