Advertisement Wali Kota Singkawang Tjhai Chui Mie meninjau lokasi banjir, Jumat (20/11/2026) sore. (MC)

PONTIANAK POST - Sedimentasi dan perbedaan ketinggian dasar saluran menghambat aliran air menuju saluran besar di Jalan STKIP, Singkawang. Kondisi tersebut menyebabkan banjir di kawasan itu dan sekitarnya sulit surut.

Temuan itu disampaikan Wali Kota Singkawang Tjhai Chui Mie setelah meninjau lokasi banjir bersama Kepala Dinas PUPR dan Kepala Dinas Kominfo, Jumat (20/11/2026) sore.

“Dari pengecekan di lapangan, ditemukan adanya kendala keterhubungan antar-saluran akibat sedimentasi dan perbedaan elevasi atau ketinggian dasar saluran,” kata Tjhai Chui Mie.

Menurutnya, kondisi tersebut membuat debit air yang besar dari wilayah sekitar tidak dapat mengalir lancar menuju saluran besar di Jalan STKIP.

Pemkot Siapkan Normalisasi Saluran

Untuk mengatasi hambatan aliran air, Pemerintah Kota Singkawang berkoordinasi dengan pemerintah provinsi guna meminjam sejumlah alat berat.

Alat yang dibutuhkan meliputi ekskavator amfibi dan ekskavator long arm atau berlengan panjang. Peralatan tersebut diperlukan untuk menjangkau area saluran dan kedalaman yang akan dinormalisasi.

“Langkah ini diharapkan dapat mempercepat aliran air dan mengurangi dampak banjir di Jalan Pramuka serta sekitarnya,” ujarnya.

Warga Diminta Waspada hingga Desember

Selain menyiapkan penanganan saluran, Tjhai Chui Mie mengingatkan masyarakat agar tetap waspada terhadap potensi banjir karena curah hujan diperkirakan masih tinggi hingga Desember.

Ia meminta orang tua mengawasi anak-anak agar tidak bermain di sungai saat kondisi air meningkat.