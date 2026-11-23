Banjir Jalan STKIP Singkawang Sulit Surut, Pemkot Siapkan Normalisasi Saluran
PONTIANAK POST - Sedimentasi dan perbedaan ketinggian dasar saluran menghambat aliran air menuju saluran besar di Jalan STKIP, Singkawang. Kondisi tersebut menyebabkan banjir di kawasan itu dan sekitarnya sulit surut.
Temuan itu disampaikan Wali Kota Singkawang Tjhai Chui Mie setelah meninjau lokasi banjir bersama Kepala Dinas PUPR dan Kepala Dinas Kominfo, Jumat (20/11/2026) sore.
“Dari pengecekan di lapangan, ditemukan adanya kendala keterhubungan antar-saluran akibat sedimentasi dan perbedaan elevasi atau ketinggian dasar saluran,” kata Tjhai Chui Mie.
Menurutnya, kondisi tersebut membuat debit air yang besar dari wilayah sekitar tidak dapat mengalir lancar menuju saluran besar di Jalan STKIP.
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Pemkot Siapkan Normalisasi Saluran
Untuk mengatasi hambatan aliran air, Pemerintah Kota Singkawang berkoordinasi dengan pemerintah provinsi guna meminjam sejumlah alat berat.
Alat yang dibutuhkan meliputi ekskavator amfibi dan ekskavator long arm atau berlengan panjang. Peralatan tersebut diperlukan untuk menjangkau area saluran dan kedalaman yang akan dinormalisasi.
“Langkah ini diharapkan dapat mempercepat aliran air dan mengurangi dampak banjir di Jalan Pramuka serta sekitarnya,” ujarnya.
Warga Diminta Waspada hingga Desember
Selain menyiapkan penanganan saluran, Tjhai Chui Mie mengingatkan masyarakat agar tetap waspada terhadap potensi banjir karena curah hujan diperkirakan masih tinggi hingga Desember.
Ia meminta orang tua mengawasi anak-anak agar tidak bermain di sungai saat kondisi air meningkat.
Warga juga diimbau segera mengamankan dokumen penting dan peralatan elektronik ke tempat yang lebih tinggi untuk menghindari kerusakan akibat banjir.
Pemkot Bentuk Satgas dan Lokasi Pengungsian untuk Antisipasi Banjir
Untuk mengantisipasi banjir, pemkot juga membentuk satuan tugas (satgas) melibatkan berbagai pihak terkait. Satgas menjadi tempat warga menerima informasi dan melaporkan kondisi wilayah masing-masing.
Pemkot juga menyiapkan tempat pengungsian beserta sarana dan prasarananya. Logistik yang disiapkan meliputi makanan, obat-obatan, popok, dan susu bayi.
“Semua kita antisipasi, sehingga jika ada pengungsi datang, kita sudah menyiapkan segala sesuatunya,” kata Tjhai Chui Mie.
Tjhai Chui Mie meminta warga waspada dan melakukan langkah antisipasi yaitu menaikkan barang di rumah, terutama barang elektronik, menyiapkan dokumen penting dalam tas, jika sewaktu-waktu air masuk rumah, mengawasi anak-anak dan tidak membiarkan mereka bermain air tanpa pendampingan dan menjaga komunikasi antara warga, RT, RW, dan lurah.
“Jika terjadi kenaikan air yang tinggi dan cepat, segera mengungsi ke tempat-tempat yang disediakan, seperti kantor-kantor camat di Kota Singkawang,” ujarnya.*