PONTIANAK POST – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Singkawang mengeluarkan imbauan kesiapsiagaan banjir kepada seluruh sekolah menyusul cuaca ekstrem dalam beberapa hari terakhir. Sekolah diminta mengamankan aset, membersihkan saluran air, serta meningkatkan koordinasi untuk mengantisipasi banjir.

Kepala Disdikbud Singkawang, Asmadi, mengatakan imbauan tersebut bertujuan melindungi peserta didik dan seluruh warga sekolah dari risiko bencana.

"Imbauan ini bukan sekadar imbauan biasa. Ini adalah sebuah panggilan untuk siaga, sebuah panggilan untuk waspada, sebuah panggilan untuk bergerak bersama, agar kita semua tidak lengah, agar kita semua tidak menjadi korban dari bencana yang sebenarnya bisa kita antisipasi sejak awal," kata Asmadi, Minggu (22/11/2026).

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Ia meminta seluruh sekolah segera melakukan langkah-langkah antisipasi. Pertama, mengamankan aset sekolah, seperti buku pelajaran, komputer, laptop, peralatan laboratorium, serta dokumen penting berupa ijazah, rapor, dan arsip lainnya.

Kedua, membersihkan saluran air dari sampah, lumpur, dan daun kering yang dapat menghambat aliran air. Saluran yang tersumbat berpotensi menyebabkan genangan hingga air masuk ke ruang kelas dan ruang guru.

Advertisement Ketiga, mengatur jadwal piket dan memperkuat koordinasi. Keempat, melibatkan warga sekolah dan masyarakat untuk memantau kondisi lingkungan.

Asmadi meminta warga sekolah segera melaporkan jika air mulai naik, saluran tersumbat, atau terdapat pohon yang berpotensi tumbang.

"Dengan kebersamaan, dengan gotong royong, kita akan menjadi lebih kuat dalam menghadapi cuaca ekstrem ini," ungkapnya.

Ia menegaskan imbauan tersebut berlaku bagi seluruh satuan pendidikan, mulai dari taman kanak-kanak (TK), sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP), hingga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).

"Artinya, tidak ada satu pun sekolah yang boleh merasa tidak perlu melaksanakan imbauan ini. Semuanya harus melaksanakan imbauan ini dengan sungguh-sungguh, dengan penuh tanggung jawab," tegasnya.