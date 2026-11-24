PONTIANAK POST – Sebanyak 19.871 warga Kota Singkawang menerima bantuan pangan untuk periode Oktober hingga Desember 2026. Pemerintah Kota Singkawang memastikan seluruh stok bantuan telah tersedia di gudang Bulog. Cadangan beras, minyak goreng, dan gula juga dipastikan cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat menjelang Natal dan Tahun Baru (Nataru).

Kepastian tersebut disampaikan Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Singkawang, Muslimin, saat meninjau gudang Bulog bersama pimpinan Bulog Singkawang dan jajaran Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kota Singkawang, Senin (23/11/2026).

Muslimin mengatakan, penyaluran bantuan pangan dilakukan untuk alokasi Oktober, November, dan Desember. Saat ini, seluruh stok bantuan telah tersedia di gudang Bulog.

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“Dari informasi yang kita lihat, stok ini sudah berada di posisi semuanya di gudang Bulog,” ujarnya.

Bulog telah menyalurkan bantuan ke tujuh kelurahan untuk alokasi Oktober dan November. Penyerahan kepada warga ditargetkan selesai paling lambat Selasa (24/11). Pemkot Singkawang menargetkan penyaluran menjangkau seluruh 26 kelurahan sebelum akhir 2026.

Advertisement “Harapannya penyaluran di tujuh kelurahan pertama berjalan tanpa kendala sehingga bisa segera dilanjutkan ke kelurahan lain. Pemkot juga menurunkan tim untuk memantau kelancaran penyaluran di lapangan,” ujarnya.

Selain bantuan pangan, Muslimin memastikan cadangan bahan pokok untuk kebutuhan Nataru juga tersedia. Berdasarkan data Bulog, stok yang tersedia terdiri atas 724 ton beras, 120 ribu liter Minyakita, dan 5,5 ton gula merek Vit.

Menurut Muslimin, minyak goreng menjadi salah satu komoditas yang banyak dibutuhkan masyarakat. Cadangan tersebut akan dikoordinasikan untuk mendukung Rumah Pangan Kita (RPK) dan operasi pasar yang digelar Dinas Perdagangan serta Dinas Pertanian agar masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga terjangkau.

Stok beras juga diperkirakan bertambah seiring rencana Bulog menyerap hasil panen dari Kabupaten Sambas dan Pemangkat pada akhir Desember.