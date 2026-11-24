PONTIANAK POST - Persatuan Tinju Amatir Indonesia (Pertina) Kota Singkawang meraih tujuh medali dalam Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) XIV Kalimantan Barat 2026. Raihan tersebut terdiri atas tiga medali emas kategori Elite Woman, tiga perunggu kategori Elite Man, dan satu emas nomor ekshibisi Youth Girls.

Ketua Pertina Singkawang, Kristianus, mengatakan pencapaian tersebut merupakan hasil perjuangan atlet, pendampingan pelatih, dan pembinaan yang terus berjalan. Para petinju juga menunjukkan kemampuan dan mental bertanding saat menghadapi atlet dari 12 kabupaten/kota di Kalbar.

Pada kategori Elite Woman, tiga medali emas diraih Winda Wahyuni di kelas 45–48 kilogram, Jaya Putri di kelas 50–52 kilogram, dan Jeklin di kelas 66–70 kilogram.

Sementara itu, tiga medali perunggu kategori Elite Man disumbangkan Gregorius Reyan Alfarez di kelas 46–48 kilogram, Mahyudi di kelas 51–54 kilogram, dan Januar Kristian di kelas 75–80 kilogram.

Medali emas lainnya diraih atlet muda Alya Sri Cahya Munita pada nomor ekshibisi putri Youth Girls kelas 48–52 kilogram.

Advertisement Kristianus mengaku bangga atas pencapaian para atlet. Ia berharap hasil Porprov kali ini menjadi motivasi untuk memperkuat pembinaan dan mempersiapkan petinju menghadapi kejuaraan berikutnya dengan target lebih tinggi.

Sementara itu, pelatih Pertina Singkawang, Bahru Ardiansyah, mengapresiasi perjuangan seluruh atlet. Menurutnya, pencapaian medali harus diikuti evaluasi dan peningkatan kualitas latihan.

"Aspek teknik, kondisi fisik, strategi, serta mental bertanding menjadi bagian penting yang akan terus diperkuat dalam pembinaan selanjutnya," katanya.

Cabang olahraga tinju Porprov XIV Kalbar 2026 berlangsung selama lima hari, 17–21 November, di Sport Center Supriyadi Kodam XII/Tanjungpura, Kabupaten Kubu Raya. Sebanyak 12 kabupaten/kota mengikuti kompetisi tersebut.

Berdasarkan rekapitulasi medali kategori Elite dari panitia, Kota Pontianak memimpin dengan sembilan emas, empat perak, dan enam perunggu. Singkawang berada di posisi berikutnya dengan tiga emas dan tiga perunggu. Total perolehan seluruh peserta mencapai 20 emas, 20 perak, dan 35 perunggu.