Tim gabungan meninjau tanggul di perbatasan Kelurahan Setapuk Besar dan Kelurahan Semelagi Kecil, Kecamatan Singkawang Utara, yang jebol sepanjang sekitar 30 meter. (MC)

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PONTIANAK POST – Tanggul di perbatasan Kelurahan Setapuk Besar dan Kelurahan Semelagi Kecil, Kecamatan Singkawang Utara, jebol sepanjang sekitar 30 meter. Kerusakan tersebut menjadi salah satu pemicu meluapnya air ke permukiman warga.

Selain titik yang sudah jebol, tim gabungan menemukan sekitar 500 meter bagian tanggul lainnya dalam kondisi rawan. Ruas tersebut berpotensi jebol apabila debit air kembali meningkat.

Advertisement Kepala Pelaksana BPBD Kota Singkawang Nana Priyana mengatakan, tim gabungan turun ke lokasi pada Selasa (24/11/2026) untuk meninjau dan melakukan kaji cepat kondisi tanggul.

“Ditemukan kerusakan fisik berupa tanggul jebol di wilayah Setapuk Besar. Ini menjadi salah satu pemicu utama meluapnya air ke permukiman warga di Singkawang Utara dan sekitarnya,” kata Nana.

Menurut Nana, panjang tanggul yang jebol diperkirakan mencapai 30 meter. Sementara itu, sekitar 500 meter bagian tanggul lainnya perlu diwaspadai karena berpotensi mengalami kerusakan serupa jika debit air meningkat.

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Tim Gabungan Tinjau Kondisi Tanggul

Peninjauan dilakukan secara terpadu dengan melibatkan sejumlah unsur. Selain BPBD Kota Singkawang, kegiatan tersebut diikuti Danramil dan Babinsa, Kapolsek dan Bhabinkamtibmas, Damkar Satpol PP, unsur Kecamatan Singkawang Utara, Kelurahan Setapuk Besar dan Kelurahan Semelagi Kecil, serta relawan Masyarakat Peduli Api (MPA).

Untuk mempercepat penanganan, BPBD akan berkoordinasi dengan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD).

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) disiapkan menangani aspek teknis tanggul. Dinas Lingkungan Hidup dilibatkan dalam penanganan dampak di lapangan, sedangkan Dinas Kesehatan mengantisipasi dampak terhadap kesehatan masyarakat.

Sementara itu, Dinas Komunikasi dan Informatika mendukung penyebaran informasi yang akurat kepada masyarakat.

Warga Diminta Waspadai Kenaikan Air

Nana mengimbau warga di wilayah terdampak tetap waspada terhadap potensi kenaikan debit air. Masyarakat juga diminta mengikuti arahan petugas di lapangan.