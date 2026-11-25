PONTIANAK POST - Sekretaris Daerah Kota Singkawang Dwi Yanti mengajak organisasi perempuan meningkatkan kemandirian ekonomi dan berkontribusi aktif dalam pembangunan daerah.

Ajakan tersebut disampaikan saat membuka Sosialisasi Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota di Basement Kantor Wali Kota Singkawang, Selasa (24/11/2026).

Dalam sambutannya, Dwi Yanti mengatakan perempuan bukan hanya penerima manfaat pembangunan. Perempuan juga memiliki peran sebagai pelaku dan penggerak di bidang politik, sosial, hukum, dan ekonomi.

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Menurut dia, pemberdayaan perempuan sejalan dengan agenda pembangunan nasional dan global. Karena itu, perempuan perlu mendapat kesempatan untuk mengembangkan potensi, meningkatkan kemandirian ekonomi, serta berkontribusi dalam pembangunan daerah.

Dwi Yanti juga menekankan pentingnya kecerdasan finansial dan pengelolaan keuangan. Selain itu, perempuan perlu menjaga keseimbangan peran dalam keluarga dan masyarakat.

Advertisement Ia menilai organisasi perempuan memiliki peran strategis sebagai wadah pengembangan keterampilan, perluasan jejaring, dan penciptaan peluang ekonomi bagi anggotanya.

“Kami berharap melalui sosialisasi ini perempuan di Kota Singkawang semakin berdaya, mandiri, dan mampu memberikan kontribusi nyata bagi keluarga, masyarakat, serta pembangunan daerah,” ujarnya.

Kegiatan tersebut merupakan bagian dari rangkaian peringatan Hari Ibu. Momentum ini sekaligus menjadi kesempatan untuk mengapresiasi peran perempuan dalam berbagai aspek kehidupan.