PONTIANAK POST – Wali Kota Singkawang Tai Chui Mie menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Produk Hukum Daerah Tahun 2026 di Jakarta, Senin (23/11/2026).

Rakornas tersebut mengusung tema “Membangun Sinergi Produk Hukum Daerah dengan Kebijakan Nasional dalam Rangka Transformasi Tata Kelola Peraturan Perundang-Undangan Menuju Indonesia Emas 2045”.

Kegiatan ini dihadiri Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum, dan Gubernur Bank Indonesia beserta jajaran. Rakornas juga diikuti para gubernur, bupati, wali kota, dan ketua DPRD dari seluruh Indonesia.

Advertisement Tjhai Chui Mie mengatakan, keikutsertaan Pemerintah Kota Singkawang dalam forum tersebut merupakan bentuk komitmen untuk menyelaraskan peraturan daerah dengan kebijakan pemerintah pusat.

"Kehadiran kami menjadi bentuk komitmen Pemerintah Kota Singkawang untuk memastikan setiap regulasi daerah selaras dengan kebijakan nasional. Hal ini krusial demi menghadirkan tata kelola pemerintahan yang kuat, tertib, dan senantiasa berpihak pada kepentingan masyarakat menuju visi Indonesia Emas 2045," ujar Tjhai Chui Mie.

Menurut dia, sinkronisasi regulasi pusat dan daerah diperlukan untuk mencegah tumpang tindih aturan sekaligus menciptakan kepastian hukum.

Advertisement Tata kelola peraturan perundang-undangan yang terintegrasi juga diharapkan dapat mendukung iklim investasi dan pembangunan berkelanjutan di Kota Singkawang.