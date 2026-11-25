PONTIANAK POST – Polres Singkawang menggelar apel kesiapsiagaan tanggap darurat untuk mengantisipasi potensi bencana alam di wilayah Kota Singkawang. Apel yang dipimpin Kapolres Singkawang AKBP Dody Yudianto Arruan tersebut berlangsung di halaman Mapolres Singkawang, Selasa (24/11).

Kegiatan ini melibatkan personel Polri, TNI, Brimob, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Taruna Siaga Bencana (Tagana), Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), serta sejumlah instansi terkait.

AKBP Dody Yudianto Arruan mengatakan, apel tersebut merupakan langkah preventif untuk memastikan seluruh unsur siap menghadapi potensi cuaca ekstrem dan bencana hidrometeorologi.

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"Apel ini digelar bukan karena bencana sudah terjadi, melainkan karena kita ingin siap dan kuat sebelum ujian itu tiba," ujar Kapolres dalam amanatnya.

Ia menyebut sejumlah potensi bencana yang perlu diwaspadai di Singkawang, antara lain banjir akibat curah hujan tinggi, tanah longsor, dan angin kencang. Kondisi tersebut berpotensi menyebabkan pohon tumbang serta kerusakan fasilitas umum dan jaringan listrik.

Advertisement Menurutnya, kesiapsiagaan personel dan kecepatan respons menjadi kunci untuk meminimalkan dampak bencana.

"Melalui pengecekan personel dan sarana prasarana ini, seluruh unsur memastikan kesiapan untuk bergerak cepat dalam mengevakuasi dan memberikan pertolongan. Dalam menghadapi bencana, tidak ada yang berjalan sendiri-sendiri. Semuanya bergandengan tangan demi melindungi masyarakat Kota Singkawang," tambahnya.

Dody juga mengingatkan bahwa mitigasi bencana merupakan tanggung jawab bersama. Ia mengimbau masyarakat tetap waspada dan segera melapor apabila menemukan potensi bahaya atau kondisi darurat di lingkungan sekitar.