Sekretaris Daerah Kota Singkawang, Dwi Yanti usai Upacara Peringatan Hari Guru Nasional, Rabu (25/11/2026). (MC)

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PONTIANAK POST - Kebutuhan tenaga pendidik di Kota Singkawang baru terpenuhi sekitar 60 persen. Pemerintah Kota (Pemkot) Singkawang masih menghadapi kekurangan sekitar 40 persen guru, sementara upaya penambahan pegawai terkendala keterbatasan anggaran dan aturan belanja pegawai.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Singkawang Dwi Yanti mengatakan, pemerintah kota berupaya meningkatkan kualitas pendidikan sekaligus memenuhi kebutuhan tenaga pendidik.

Salah satu langkah awal yang dilakukan adalah menata ulang distribusi guru agar tidak terjadi penumpukan di satu sekolah, sementara sekolah lain kekurangan tenaga pengajar.

Hal itu disampaikannya setelah memimpin upacara Hari Guru Nasional (HGN) dan HUT ke-81 Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) di Lapangan Makodim, Rabu (25/11/2026).

Kebutuhan Guru Baru Terpenuhi 60 Persen

Dwi Yanti mengakui kekurangan guru masih menjadi persoalan pendidikan di Singkawang. Berdasarkan data Dinas Pendidikan yang disampaikannya, kebutuhan tenaga pendidik baru terpenuhi sekitar 60 persen.

“Kita coba tata ulang, kita ratakan dari sisi kualitas maupun kuantitas dari guru yang ada,” tuturnya.

Selain guru, Singkawang juga masih membutuhkan tenaga kesehatan dan tenaga teknis lainnya. Namun, penambahan pegawai menghadapi tantangan karena kemampuan keuangan daerah dan ketentuan mengenai batas belanja pegawai.

Dwi Yanti menjelaskan, Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD) mengatur batas belanja pegawai maksimal 30 persen mulai 2027. Sementara itu, belanja pegawai Pemkot Singkawang saat ini masih sekitar 40 persen.

“Ini juga menjadi tantangan. Menurut UU HKPD kita harus menekan menjadi 30 persen, sedangkan di sisi lain kita mengalami kekurangan guru, staf, dan tenaga kesehatan,” kata Dwi Yanti.

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Pemkot Upayakan Pemenuhan Kebutuhan Tenaga Pendidik

Pemkot Singkawang, lanjut Dwi Yanti, berupaya memenuhi kewajiban alokasi anggaran pendidikan melalui Dinas Pendidikan.

Upaya tersebut tetap dilakukan meskipun transfer ke daerah berkurang dan kondisi keuangan negara menghadapi tantangan.

“Kita berupaya memberikan yang terbaik untuk dunia pendidikan di Kota Singkawang,” ujarnya.

Terkait usulan kebutuhan calon pegawai negeri sipil (CPNS) tahun ini, Dwi Yanti mengaku belum menerima laporan. Meski demikian, ia memastikan kebutuhan tenaga pendidik telah dihitung.

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Guru Diharapkan Menjadi Tempat Siswa Berdiskusi

Dalam momentum Hari Guru Nasional 2026, Dwi Yanti berharap kualitas pendidikan di Singkawang terus meningkat. Ia merujuk pada pidato Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah yang dibacakan dalam upacara.

Menurutnya, guru tidak hanya bertugas menyampaikan pelajaran, tetapi juga mendidik serta menjadi tempat siswa berdiskusi, menyampaikan persoalan, dan mengadu.

“Harapannya dengan adanya Hari Guru Nasional di tanggal 25 November 2026 ini, kita tentunya berharap dunia pendidikan semakin baik, semakin ada perubahan yang lebih baik,” kata Dwi Yanti.

Ia juga menyampaikan ucapan selamat kepada para guru yang memperingati Hari Guru Nasional dan HUT ke-81 PGRI.