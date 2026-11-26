PONTIANAK POST – Petugas gabungan menemukan 421,1 gram sabu dan delapan butir ekstasi saat menggeledah blok dan kamar hunian narapidana di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Singkawang, Rabu (25/11/2026). Selain narkotika, petugas menyita puluhan telepon genggam, senjata tajam, dan sejumlah barang yang berpotensi mengganggu keamanan lapas.

Penggeledahan melibatkan Satbrimob Polda Kalbar, Polres Singkawang, Kodim 1202/Singkawang, BNN Kota Singkawang, BPKS Kota Singkawang, dan petugas lapas.

Advertisement Sebelum pemeriksaan, seluruh personel mengikuti apel gabungan yang dipimpin Kapolres Singkawang AKBP Dody Yudianto Arruan bersama Kepala Lapas Kelas IIB Singkawang Eddy Junaedi.

Dalam penggeledahan, petugas mengamankan sabu seberat 421,1 gram, delapan butir ekstasi, dua alat isap sabu (bong), satu kantong besar berisi pipa kaca, dua timbangan digital, dan enam bungkus plastik klip kosong.

Petugas juga menyita 38 unit telepon genggam, 20 pengisi daya, empat headset nirkabel, sejumlah kabel charger dan headset, serta satu speaker aktif.

Advertisement Selain itu, ditemukan 11 bilah pisau, tiga gunting, satu silet, dua alat cukur, dan 52 korek api gas.

Pemeriksaan dilakukan dengan menyisir tempat tidur, lemari penyimpanan, ventilasi, serta barang-barang milik warga binaan. Seluruh personel diminta menjalankan tugas secara profesional, teliti, dan humanis dengan mengutamakan keselamatan.

Selain penggeledahan, tim gabungan juga melakukan tes urine terhadap sejumlah warga binaan dan petugas lapas. Pemeriksaan ini merupakan bagian dari upaya pemberantasan Halinar, yakni handphone, pungutan liar, dan narkoba di lingkungan pemasyarakatan.

Personel Satbrimob Polda Kalbar Ipda Jemakir mengatakan, penggeledahan dilakukan sebagai langkah pencegahan agar lapas terbebas dari barang-barang terlarang.