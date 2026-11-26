PONTIANAK POST – Sekretaris Daerah Kota Singkawang, Dwi Yanti, mengajak para guru terus meningkatkan kualitas pendidikan dan memperkuat peran dalam mendidik generasi muda. Guru diharapkan tidak hanya mengajar, tetapi juga menjadi tempat bagi siswa untuk menyampaikan keluhan, berdiskusi, dan mendapatkan pendampingan.

Hal tersebut disampaikan Dwi Yanti saat memimpin apel peringatan Hari Guru Nasional dan HUT ke-81 PGRI 2026 di halaman Makodim 1202/Skw, Rabu (25/11/2026). Peringatan tahun ini mengangkat tema Solidaritas Guru Berkualitas, Menuju Indonesia Unggul dan Berdaulat.

"Di peringatan kali ini kita berharap dunia pendidikan semakin baik dan ada perubahan yang lebih baik lagi," kata Dwi Yanti.

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Menurutnya, guru memiliki peran lebih luas daripada sekadar menyampaikan materi pelajaran. Guru juga diharapkan menjadi tempat bagi siswa untuk mengadu, mengeluh, berdiskusi, dan menyampaikan berbagai persoalan.

"Semoga apa yang dilakukan oleh para guru untuk membangun manusia Indonesia yang lebih baik mendapatkan pahala oleh Allah SWT," ujarnya.

Advertisement Dwi Yanti menambahkan, Pemkot Singkawang melalui Dinas Pendidikan terus berupaya memenuhi belanja wajib atau mandatory spending yang diamanatkan Kementerian Pendidikan.

Meski menghadapi pengurangan dana transfer ke daerah serta tantangan kondisi keuangan nasional pada tahun-tahun mendatang, Pemkot Singkawang, katanya, akan tetap berupaya memberikan dukungan terbaik bagi kemajuan pendidikan di kota tersebut.

Sementara itu, Ketua PC PGRI Singkawang Barat selaku penyelenggara, Siswanto, menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas terselenggaranya apel peringatan tersebut dengan khidmat dan penuh kebersamaan.