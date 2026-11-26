PONTIANAK POST - Polsek Singkawang Timur mengajak masyarakat menjaga keamanan, kebersihan, dan kelestarian Wisata Batu Belimbing. Ajakan itu disampaikan dalam kegiatan Polisi Kumpul Bersama Masyarakat di kawasan wisata tersebut, Rabu (25/11/2026).

Kapolsek Singkawang Timur AKP Rusmail mengatakan, kegiatan ini menjadi sarana mempererat hubungan polisi dengan masyarakat sekaligus menyerap aspirasi warga.

Ia juga mengajak pengelola dan petugas wisata menjaga ketertiban serta segera berkoordinasi dengan Bhabinkamtibmas atau menghubungi layanan 110 jika menemukan gangguan keamanan.

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Sekcam Singkawang Timur Ihsan, S.H., mengapresiasi kegiatan tersebut. Ia berharap pengembangan Batu Belimbing tetap memperhatikan kelestarian alam dan membuka peluang ekonomi bagi warga, antara lain melalui potensi minyak nilam dan kayu putih.

Sementara itu, tokoh masyarakat Tondo Sukmana menyebut pengelolaan Wisata Batu Belimbing melibatkan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) yang beranggotakan 17 orang. Setiap hari, sebanyak lima hingga tujuh orang dijadwalkan berjaga di kawasan wisata tersebut.

Advertisement Ia mengatakan, pendapatan dari pengunjung dialokasikan untuk kas kelompok, pemerintah, dan petugas yang berjaga. Dana tersebut juga digunakan untuk mendukung biaya perawatan serta pemeliharaan kawasan wisata.