Peringatan Hari Disabilitas Internasional (HDI) Tahun 2026 di Basement Kantor Wali Kota, Kamis (26/11/2026). (MC)

Advertisement PONTIANAK POST - Pemerintah Kota Singkawang tengah menyusun Peraturan Daerah (Perda) Disabilitas untuk memperkuat perlindungan hak dan layanan bagi penyandang disabilitas. Langkah ini menjadi bagian dari komitmen mewujudkan lingkungan yang inklusif dan ramah disabilitas.

Komitmen tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Kota Singkawang Dwi Yanti dalam Peringatan Hari Disabilitas Internasional (HDI) 2026 di Basement Kantor Wali Kota, Kamis (26/11/2026).

Dwi Yanti mengatakan, peringatan HDI menjadi momentum untuk memperkuat kepedulian terhadap kesetaraan hak, menghargai perbedaan, dan memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh masyarakat tanpa diskriminasi.

Advertisement “Pemkot Singkawang juga tengah menyusun Perda Disabilitas. Komitmen-komitmen ini akan terus kita perjuangkan untuk mewujudkan Kota Singkawang sebagai kota yang semakin ramah disabilitas, kota yang menghargai keberagaman, memberikan ruang bagi setiap potensi, dan tidak meninggalkan siapa pun dalam pembangunan,” ujarnya.

Pendidikan Inklusif Perlu Dukungan Semua Pihak

Menurut Dwi Yanti, mewujudkan masyarakat inklusif bukan hanya tanggung jawab pemerintah. Upaya tersebut membutuhkan keterlibatan sekolah, guru, orang tua, dunia usaha, dan masyarakat.

Di bidang pendidikan, setiap anak harus memperoleh akses terhadap pendidikan yang layak tanpa diskriminasi. Lingkungan sekolah juga perlu aman, nyaman, dan mampu menerima keberagaman kebutuhan peserta didik.

“Harapannya seluruh sekolah di Kota Singkawang semakin meningkatkan pemahaman dan kemampuan dalam memberikan layanan pendidikan inklusif. Peningkatan kompetensi guru juga dinilai penting agar tenaga pendidik mampu memahami karakteristik anak, menyesuaikan metode pembelajaran, serta memberikan pendampingan sesuai kebutuhan masing-masing peserta didik,” ujarnya.

Ia menegaskan, anak berkebutuhan khusus bukanlah anak yang tidak mampu. Mereka membutuhkan pendekatan, pendampingan, serta kesempatan yang sesuai dengan kebutuhannya.

“Tugas kita adalah memfasilitasi, memberikan kesempatan, dukungan, dan menciptakan lingkungan yang memungkinkan anak-anak tumbuh dan berkembang secara optimal,” katanya.

LDPT Punya Peran dalam Pendampingan Anak

Dalam upaya memperkuat layanan tersebut, UPTD Layanan Disabilitas dan Pendidikan Transisi (LDPT) Kota Singkawang memiliki peran strategis sebagai pusat layanan, pendampingan, dan pengembangan kapasitas bagi anak berkebutuhan khusus, keluarga, maupun satuan pendidikan.

Dwi Yanti juga berpesan kepada orang tua dan guru agar terus mendampingi anak serta menghargai setiap proses perkembangannya.

“Keberhasilan seorang anak tidak selalu diukur dari seberapa cepat ia mencapai sesuatu, tetapi dari bagaimana anak tersebut terus berkembang sesuai dengan potensinya,” pesannya.

Pemkot Apresiasi Dukungan Sejumlah Pihak

Pada kesempatan itu, Dwi Yanti menyampaikan apresiasi kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI), PT Sarana Multigriya Finansial (SMF), PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII), serta Yayasan Aksi Buah Tangan atas dukungan yang diberikan.

Ia berharap bantuan tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan kualitas layanan disabilitas dan pendidikan transisi di Kota Singkawang.