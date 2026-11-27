PONTIANAK POST — Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Singkawang melakukan kaji cepat terhadap kondisi tanggul di perbatasan Kelurahan Setapuk Besar dan Kelurahan Semelagi Kecil, Kecamatan Singkawang Utara, Selasa (24/11/2026).

Hasil peninjauan menunjukkan tanggul di lokasi tersebut jebol sepanjang sekitar 30 meter. Tim gabungan juga mengidentifikasi sekitar 500 meter bagian tanggul lainnya dalam kondisi kritis dan berpotensi jebol jika debit air kembali meningkat.

Kepala Pelaksana BPBD Kota Singkawang Nana Priyana mengatakan, kerusakan tanggul tersebut menjadi salah satu pemicu meluapnya air ke permukiman warga di Singkawang Utara dan sekitarnya.

“Ditemukan kerusakan fisik berupa tanggul jebol di wilayah Setapuk Besar. Ini menjadi salah satu pemicu utama meluapnya air ke permukiman warga di Singkawang Utara dan sekitarnya,” kata Nana.

Menurut Nana, peninjauan dilakukan bersama sejumlah unsur lintas sektor. Tim yang terlibat antara lain BPBD, Danramil dan Babinsa, Kapolsek dan Bhabinkamtibmas, Damkar Satpol PP, unsur Kecamatan Singkawang Utara, Kelurahan Setapuk Besar dan Kelurahan Semelagi Kecil, serta relawan Masyarakat Peduli Api (MPA).

Advertisement Untuk mempercepat penanganan, BPBD akan berkoordinasi dengan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD). Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) disiapkan menangani aspek teknis tanggul, Dinas Lingkungan Hidup menangani dampak di lapangan, sedangkan Dinas Kesehatan mengantisipasi dampak terhadap kesehatan masyarakat.

Sementara itu, Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) akan mendukung penyebaran informasi yang akurat kepada masyarakat.

Nana mengimbau warga di wilayah terdampak tetap waspada terhadap kemungkinan kenaikan debit air serta mengikuti arahan petugas di lapangan.