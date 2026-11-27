PONTIANAK POST - Polres Singkawang memberikan edukasi hukum kepada guru SMK Mudita untuk mencegah perundungan dan kekerasan di lingkungan sekolah, Kamis (26/11/2026). Kegiatan yang berlangsung di Laboratorium Multimedia SMK Mudita, Jalan SM Tsafioedin, Kelurahan Pasiran, Kecamatan Singkawang Barat, tersebut merupakan bagian dari In House Training (IHT) Peningkatan Kompetensi Guru.

Pelatihan mengangkat tema "Peningkatan Pendidik Profesional, Inklusif, dan Berorientasi pada Siswa". Kegiatan diikuti 25 guru dan dihadiri Kepala SMK Mudita Liau Sun Jin serta Kasikum Polres Singkawang AKP Isan sebagai narasumber.

Dalam pemaparannya, AKP Isan membahas pencegahan perundungan (bullying), kekerasan fisik, dan kekerasan seksual. Materi tersebut mengusung tema "Mewujudkan Lingkungan Sekolah yang Aman, Nyaman, Saling Menghormati dan Bebas dari Kekerasan".

Advertisement Para guru diberikan pemahaman tentang cara mengenali dan mencegah tindakan kekerasan, serta langkah yang perlu dilakukan ketika menemukan kasus di lingkungan sekolah.

Melalui sosialisasi ini, tenaga pendidik diharapkan semakin memahami tanggung jawabnya dalam melindungi peserta didik. Guru juga didorong meningkatkan pengawasan dan membangun budaya sekolah yang mengutamakan sikap saling menghormati, toleransi, serta kepedulian.

“Pencegahan perundungan dan kekerasan terhadap anak membutuhkan keterlibatan berbagai pihak, mulai dari tenaga pendidik dan orang tua hingga masyarakat. Sekolah diharapkan menjadi tempat yang aman bagi siswa untuk belajar dan berkembang tanpa rasa takut maupun tekanan,” kata AKP Isan.