PONTIANAK POST — Pemerintah Kota Singkawang bekerja sama dengan PT TASPEN (Persero) untuk memperluas akses perlindungan bagi 1.172 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) penuh waktu yang belum memperoleh alokasi kepesertaan Taspen.

Kerja sama tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) tentang Peningkatan Layanan TASPEN dan Kepesertaan Program TASPEN Group bagi ASN di lingkungan Pemkot Singkawang.

Penandatanganan dilakukan Sekretaris Daerah Singkawang Dwi Yanti, mewakili wali kota, bersama Branch Manager PT TASPEN (Persero) Cabang Pontianak Mardiansah Ismi, di Ruang Rapat Wali Kota, Rabu (25/11/2026).

Advertisement Dwi Yanti mengatakan, kerja sama ini merupakan upaya pemerintah daerah memberikan perlindungan kepada PPPK yang belum memperoleh alokasi kepesertaan Taspen.

“Di lingkungan Pemkot Singkawang ada sebanyak 1.172 PPPK penuh waktu yang belum mendapatkan alokasi di Taspen. Dengan jumlah sebanyak itu, MoU ini tentu akan sangat menguntungkan, baik bagi Taspen maupun terlebih lagi bagi para PPPK penuh waktu,” kata Dwi.

Ia menjelaskan, iuran kepesertaan akan dibayarkan melalui sistem autodebet dari rekening gaji masing-masing PPPK penuh waktu di Bank Kalbar. Kerja sama ini diharapkan memperkuat layanan perlindungan dan manfaat asuransi bagi pegawai di lingkungan Pemkot Singkawang.

Advertisement Sementara itu, Branch Manager PT TASPEN (Persero) Cabang Pontianak Mardiansah Ismi menyebut kerja sama tersebut membuka akses bagi PPPK untuk memperoleh jaminan masa pensiun.

“Ini bisa menjadi angin segar bagi para PPPK. Mereka tidak perlu khawatir lagi terhadap masa tua atau pensiunnya nanti, karena simpanan mereka dijamin aman oleh Taspen dan nantinya bisa dipergunakan saat pensiun,” ujar Ismi.

Ismi menjelaskan, dana yang dihimpun melalui program tersebut dikelola Taspen dan dapat dimanfaatkan peserta saat memasuki masa pensiun. Peserta juga dapat memilih mekanisme pembayaran manfaat pensiun sesuai kebutuhan, baik secara berkala setiap bulan maupun sekaligus.

Selain jaminan pensiun, kerja sama ini mencakup perlindungan asuransi jiwa melalui program Taspen Smart Save. Program tersebut memberikan perlindungan terhadap risiko keselamatan jiwa serta jaminan kematian bagi PPPK yang menjadi peserta.