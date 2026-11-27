PONTIANAK POST — Jajaran Komando Distrik Militer (Kodim) 1201/Mempawah merampungkan pembangunan delapan unit Jembatan Merah Putih guna membuka keterisolasian akses transportasi warga di wilayah pedesaan. Selain delapan unit yang telah difungsikan, satu jembatan tambahan saat ini masih dalam tahap pengerjaan di lapangan.

Komandan Kodim (Dandim) 1201/Mempawah, Letkol Arh Yahya Wisnu Dian Gutama, S.Hub.Int., mengatakan pembangunan infrastruktur penghubung tersebut merupakan wujud nyata dukungan TNI terhadap program percepatan pembangunan nasional yang menyentuh langsung kebutuhan dasar masyarakat.

“Jembatan ini bukan hanya tentang menghubungkan dua sisi wilayah, tetapi tentang menghubungkan harapan, membuka akses, memperlancar aktivitas masyarakat, dan menghadirkan peluang bagi kehidupan yang lebih baik,” ujar Yahya Wisnu.

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Menurutnya, ketersediaan akses jembatan memiliki peran strategis dalam memperlancar mobilitas harian warga, mulai dari distribusi hasil pertanian, pertumbuhan ekonomi lokal, hingga mempermudah akses perjalanan pelajar menuju sekolah.

Sementara itu, Perwira Seksi Teritorial (Pasi Ter) Kodim 1201/Mempawah sekaligus koordinator lapangan, Kapten Czi Kiki Gunawan, mengungkapkan bahwa pengerjaan infrastruktur tersebut dilaksanakan secara gotong royong bersama warga meski dihadapkan pada tantangan kondisi medan dan keterbatasan akses logistik menuju titik lokasi.

Advertisement “Prajurit terus bergerak, setiap jembatan yang dibangun adalah hasil kerja keras, semangat, dan pengabdian. Saat ini delapan jembatan sudah terbangun dan satu masih dalam proses pengerjaan,” tegas Kiki.