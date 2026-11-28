PONTIANAK POST - Gedung Unit Pelaksana Teknis (UPT) Laboratorium Kesehatan Masyarakat dan Puskesmas Pembantu (Pustu) Pasiran di Jalan Yohana Godang, Gang Bunga, resmi diresmikan usai upacara Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke-62, , Kamis (26/11).

Peresmian dilakukan Wali Kota Singkawang Tjhai Chui Mie, didampingi Kepala Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana (Dinkes dan KB) dr. Achmad Hardin serta Ketua TP PKK Rahmadiyanti. Upacara HKN berlangsung di halaman Laboratorium Kesehatan Masyarakat Kota Singkawang dan diikuti ratusan tenaga kesehatan di lingkungan Pemkot Singkawang.

Wali Kota Tjhai Chui Mie mengatakan, peringatan HKN harus diikuti kerja nyata, bukan sekadar seremoni. Ia meminta cek kesehatan gratis (CKG) dilaksanakan melalui Puskesmas Pembantu (Pustu), sekolah, pusat perbelanjaan, pasar, hingga perkantoran agar mudah dijangkau warga.

“Peringatan HKN ke-62 ini harus disertai langkah konkret untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sehat. Saya minta Dinas Kesehatan dan KB memaksimalkan program Cek Kesehatan Gratis di Kota Singkawang,” ujarnya.

Menurut dia, CKG menjadi langkah strategis untuk mengetahui kondisi kesehatan masyarakat sejak dini, terutama mendeteksi hipertensi dan diabetes, sehingga pencegahan dan penanganan dapat segera dilakukan.

Advertisement Sementara, Kepala Dinas Kesehatan dan KB, dr. Achmad Hardin mengatakan, gedung laboratorium itu dibangun dengan Dana Alokasi Khusus (DAK) dari Kementerian Kesehatan RI.

Laboratorium akan melayani pemeriksaan sampel tubuh manusia, sampel lingkungan, dan sampel produk industri rumah tangga. Kemenkes juga akan menghibahkan peralatan kesehatan pendukung operasional yang dijadwalkan tiba pada Februari 2027.

Ia menyebut pemeriksaan sampel tubuh manusia dapat menggunakan layanan BPJS Kesehatan. Sementara pemeriksaan sampel lingkungan dan produk industri rumah tangga dikenai biaya sesuai tarif layanan.

“Tarifnya saat ini akan segera ditetapkan,” kata Hardin.