PONTIANAK POST - Pemerintah Kota Singkawang menjadikan Disdikbud Award 2026 sebagai instrumen pemantauan dan evaluasi (monev) kinerja satuan pendidikan. Hasil evaluasi tersebut akan menjadi acuan dalam menentukan kebijakan peningkatan mutu pendidikan daerah.

Penghargaan yang diinisiasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Singkawang itu diberikan kepada guru, siswa, sekolah inovatif, serta pelaku seni dan budaya dalam rangka memperingati Hari Guru Nasional. Malam penganugerahan digelar di Balairung Kantor Wali Kota Singkawang, Kamis (26/11).

Kegiatan tersebut dihadiri Wali Kota Singkawang Tjhai Chui Mie, Kepala Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Provinsi Kalimantan Barat Iwan Kurniawan, Dewan Pendidikan, kepala organisasi perangkat daerah (OPD), dan tenaga kependidikan di Kota Singkawang.

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Kepala Disdikbud Singkawang Asmadi mengatakan, capaian para penerima penghargaan akan menjadi tolok ukur mutu pendidikan di daerah tersebut.

“Penghargaan ini bukan hanya menjadi simbol semata. Kami menjadikan momentum Disdikbud Award sebagai bahan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja satuan pendidikan,” kata Asmadi.

Advertisement Menurutnya, hasil evaluasi itu diharapkan memberikan gambaran bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan pendidikan. Pembangunan pendidikan, kata dia, bukan hanya menjadi tanggung jawab guru, melainkan membutuhkan keterlibatan pemerintah, masyarakat, dan pihak swasta.

Asmadi juga mendorong penerapan konsep sekolah yang aman, nyaman, dan menyenangkan sebagai prioritas penyelenggaraan pendidikan.

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Sementara itu, Wali Kota Singkawang Tjhai Chui Mie mengapresiasi Disdikbud yang mengemas peringatan Hari Guru Nasional melalui pemberian penghargaan kepada insan pendidikan dan pelaku seni budaya.

Menurutnya, penghargaan tersebut merupakan bentuk penghormatan masyarakat dan pemerintah atas perjuangan guru dalam mencerdaskan bangsa.

“Penghargaan ini bukan sekadar simbol, tetapi diharapkan menjadi penyemangat bagi seluruh insan pendidikan, baik sekolah, guru, maupun murid, termasuk para pelaku seni dan budaya untuk terus meningkatkan prestasi,” ujarnya.