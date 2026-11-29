Wakil Wali Kota Singkawang Muhammadin menerima penghargaan Kemendagri, Jumat (27/11/2026) di Banjarbaru Kalimantan Selatan.(MC)

Advertisement PONTIANAK POST – Kota Singkawang meraih peringkat kedua dalam Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026 Regional Kalimantan untuk kategori Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah. Dari 56 kabupaten/kota yang dinilai, Singkawang memperoleh dana pembinaan sebesar Rp1 miliar.

Penghargaan tersebut diberikan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama Garuda TV dalam acara yang berlangsung di Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Jumat (27/11/2026).

Posisi pertama diraih Kota Banjarbaru, sedangkan peringkat ketiga ditempati Kota Samarinda.

Advertisement Wakil Wali Kota Singkawang Muhammadin mengatakan penghargaan tersebut merupakan hasil kerja bersama pemerintah daerah dan berbagai elemen masyarakat dalam menggerakkan perekonomian kota.

“Penghargaan ini bukan semata-mata keberhasilan pemerintah, melainkan buah dari kerja bersama seluruh elemen yang telah berkontribusi menggerakkan roda perekonomian Kota Singkawang,” ujarnya.

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Tujuh Aspek Penilaian

Muhammadin menjelaskan, penilaian penghargaan tersebut mencakup tujuh aspek yang berkaitan dengan kinerja ekonomi daerah.

Aspek pertama adalah pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan aktivitas ekonomi dan produk domestik regional bruto (PDRB). Kedua, peningkatan investasi dan kemudahan berusaha bagi pelaku usaha.

Aspek ketiga mencakup pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta perdagangan sebagai penggerak ekonomi masyarakat. Keempat, penciptaan lapangan kerja untuk memperluas kesempatan kerja.

Penilaian berikutnya meliputi peningkatan daya beli masyarakat, optimalisasi belanja pemerintah agar berdampak terhadap aktivitas ekonomi, serta penguatan sektor unggulan daerah.

Menurut Muhammadin, berbagai aspek tersebut menjadi bagian dari upaya mendorong pertumbuhan ekonomi yang melibatkan pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat.

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Penghargaan Jadi Motivasi

Muhammadin menyampaikan apresiasi kepada Wali Kota Singkawang Tjhai Chui Mie atas kepemimpinan dan arah kebijakan pembangunan daerah.

Ia juga berterima kasih kepada Sekretaris Daerah, staf ahli, asisten, kepala organisasi perangkat daerah (OPD) beserta ASN, DPRD, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), perbankan, pelaku usaha, dan investor.

Apresiasi turut diberikan kepada masyarakat yang ikut menjaga keamanan, ketertiban, dan iklim usaha yang kondusif.

Secara khusus, ia menyebut kontribusi pelaku UMKM, pedagang, petani, peternak, nelayan, pekerja, serta komunitas ekonomi kreatif.

Muhammadin menegaskan penghargaan tersebut bukan akhir dari upaya pembangunan ekonomi Singkawang.

Sebaliknya, capaian itu menjadi motivasi untuk meningkatkan kinerja dan memperluas manfaat pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat.

“Ini motivasi sekaligus tanggung jawab untuk terus meningkatkan kinerja, memperkuat kolaborasi, mendorong investasi, membuka lapangan kerja, dan mengembangkan UMKM. Pertumbuhan ekonomi harus benar-benar dirasakan seluruh lapisan masyarakat,” katanya.

Ia mengajak seluruh elemen masyarakat terus bersinergi karena pembangunan daerah membutuhkan keterlibatan banyak pihak.